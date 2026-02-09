Kdo hoče ukrasti prihodnost našim otrokom in vnukom

Pred nami so volitve, usodne za Slovenijo, za nas, za naše mlade. Še nikoli ni šlo bolj zares, še nikoli ni Slovenija bolj potrebovala zdrave pameti kot zdaj.

Kot smo se leta 2022 odločili za mir, imamo zdaj ponovno priložnost, da sodelujemo. Sprehodite se do volišča, izkoristite svojo pravico do izbire in odločanja, da ne boste potem štiri leta obžalovali, da niste narisali tistega krogca. Bodite jeziček na tehtnici! Leta 2022 smo zmogli in zmoremo tudi marca leta 2026. Kot je dejal filozof Edmund Burke, je za zmago zla potrebno le, da ljudje ne ukrepajo. Kje je tisti »nikoli več«, ki ga je človeštvo obljubljalo, zanj upalo in vanj verjelo po drugi svetovni vojni? Žal se to nikoli ni uresničilo. In prihaja še huje. Po svetu in pri nas.

Dolžni smo najti rešitev za prihodnost, zato progresivne leve stranke, ve morate strniti vrste. Ne dopustite več političnega ustrahovanja, manipulacij, groženj, brezumnega sovraštva, laži in maščevanja. Dajte, združite moči, veliko skupnega imate, samo skupaj ste močni. Povežite se, pokažite zrelost, presezite svoj ego, sprejmite odgovornost, izkoristite priložnost. Ohranite nam mir, svobodo govora in kulturo vedenja. Ohranite nam človekove pravice, dostopno zdravstvo, kakovostno šolstvo, socialno varnost in pravičnost. Ohranite odgovoren odnos do okolja, samostojnost medijev in civilne družbe, pravico do drugačnosti, uresničite mladim sanje o lastnem domu. Ohranite nam smeh, svobodo brez ograj, brez grozljivih robokopov, brez četic, oboroženih z brzostrelkami, brez solzivca, brez fašizma, nacizma in janšizma, ohranite nam demokracijo!

Naj se Slovenija še naprej razvija in diha pod svobodnim soncem!

Bojana Kozak, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.