  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Kdo je tisti, ki predlaga konec agonije?

    Naši zdravniki, ki nasprotujejo asistiranemu samomoru, nimajo toliko težav z bogom, imajo jih pa s stroko in samimi seboj.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Sonja Grizila
    15. 11. 2025 | 10:00
    4:50
    A+A-

    V Sobotni prilogi 30. oktobra so bili v rubriki Prejeli smo kar trije orkestrirani napadi na zakon o asistiranem samomoru, prispevali so jih matematik, zdravnik in zdravnica. Dubravka B. Vidmar je recimo globoko prizadeta in ogorčena (tako pravi v naslovu svojega prispevka), češ da imajo snovalci in zagovorniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja skupno tezo o katoliški vzgoji slovenskega zdravništva, ki da zaradi tega nasprotuje omenjenemu zakonu. Tudi jaz se ne strinjam s to trditvijo; Španija, ki je precej bolj katoliška od Slovenije, je zakon o evtanaziji in asistiranem samomoru (tam velja oboje) sprejela pred štirimi leti. Prošenj je vsako leto več, zanimivo, večina kandidira za evtanazijo, češ da je postopek krajši in bolje nadzorovan. Procedure za odobritev so zelo zapletene (kot v našem zakonu), da ne bi prišlo do zlorab, v tem času polovica kandidatov za prijazno smrt umre.

    Mislim, da naši zdravniki, ki nasprotujejo asistiranemu samomoru, nimajo toliko težav z bogom, imajo jih pa s stroko in samimi seboj. Primer: spomladi je umrl znanec, ki ga je kmalu po 80. rojstnem dnevu zadela kap in je potem v komi ležal v domu upokojencev do 85. leta, ko se ga je usmilil virus. Pogled na brezzobega okostnjaka, ki ga je tu in tam spreletel krč, je bil zares grozljiv. Spraševala sem svojce, ali se kaj posvetujejo z zdravniki, kako prekiniti to agonijo, pa so mi rekli, da nič ne rečejo, zdravniki namreč. Sami pa se bojijo načeti to vprašanje, ker bi jih lahko kdo obtožil, da hočejo moža in očeta ubiti.

    Seveda sem spraševala pri vseh pristojnih, ki morajo imeti mnenje o nesmiselnem podaljševanju življenja, in dobivala odgovore, da to pa res ni etično. Dobesedno navajam: »Po mnenju Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko je neetično vzdrževati življenje bolnika ali umirajočega potem, ko je njegova bolezen ali stanje takšno, da z nobenim zdravljenjem ni več mogoče doseči ali pričakovati izboljšanja. Ob ustrezni paliativni oskrbi je bolniku treba omogočiti naravno smrt. Prekinitev zdravljenja ali vzdrževanja življenja mora biti strokovno utemeljena, in sicer v soglasju z najbližjimi svojci, kadar bolnik sam o sebi ne more več odločati. Tako prekinitev vzdrževanja življenja kot soglasje svojcev morata biti ustrezno dokumentirana.«

    Lepo in prav, ampak kdo je tisti, ki predlaga konec agonije? Logično je, da bi morala biti to stroka »v soglasju z najbližjimi svojci«. Ko je moja mama umirala (imela je 90 let), so ji nekaj tednov pred smrtjo odrezali nogo. Milo sem prosila, naj jo pustijo oditi, pa mi je sicer prijazen zdravnik rekel, da bi to storil, če bi vedel, »kaj si je gospa želela«. Za Vesno Prijatelj so zdravniki vedeli, kaj je hotela, bilo je zapisano in potrjeno, pa so jo vseeno dvakrat oživljali. Obrazložitev, ki smo jo dobili – naše želje, ki jih dokumentiramo, so za zdravnike napotek in ne obveza!

    Zelo dolgo živimo zaradi ugodnih okoljskih razmer in zdravniške pomoči, brez umetnih zob, kolkov, opornic, zamenjanih organov in zazdravljenih rakov bi bila naša življenjska doba precej krajša. Slovenska medicina je na marsikaterem področju vrhunska, zato je res čudno, da se ne zna sporazumeti, kdaj je podaljševanje življenja, ki lahko traja tudi pet let, nesmiselno. In v kakšnih primerih ustreči pacientu, ki je povsem pri sebi, da mu s pomočjo pri samomoru skrajšajo muke. Ne, gospa zdravnica, zdravniki ne veste, kakšne so resnične bolečine pacientov, ker jih sami niste doživeli; precej več vemo svojci, ki smo v dolgih urah poslušali natančne opise, kaj se jim dogaja. In še ena mantra, ki jo nasprotniki zakona kar naprej ponavljate, češ da v državah, kjer je evtanazija dovoljena, svojci pritiskajo na starejše, naj se dajo ubiti, da bodo lahko šli na počitnice in čim prej postali dediči. Resnica je nasprotna – prijazna smrt v kontroliranih okoliščinah postaja standard, zato je čedalje več prošenj zanjo.

     

    ***

    Sonja Grizila, Ljubljana

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Monako

    Tadej Pogačar ujet v porscheju za četrt milijona evrov

    Najboljši kolesar na svetu ima dober občutek za avtomobile. Z Urško Žigart dni preživljata v Monaku, kjer se je Slovenec usedel za volan zelene pošasti.
    Matic Rupnik 14. 11. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    evtanazijazdravnikipomoč pri prostovoljnem končanju življenjazakonodajaetika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Francija

    Marseille pretresel umor že drugega brata aktivista proti drogam

    Amine Kessaci je leta 2020 zaradi spora o preprodaji drog izgubil starejšega brata Brahima, zatem pa postal aktivist.
    15. 11. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Maga

    Trump nad dolgoletno podpornico, ki ga je začela kritizirati

    Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami.
    15. 11. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Zakon o asistiranem samomoru

    Kdo je tisti, ki predlaga konec agonije?

    Naši zdravniki, ki nasprotujejo asistiranemu samomoru, nimajo toliko težav z bogom, imajo jih pa s stroko in samimi seboj.
    15. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasaža Nebotičnik in palače Viktoria

    Nakupovalna in družabna avenija predvojne Ljubljane

    V primerjavi z evropskimi prestolnicami nič novega, za slovensko prestolnico v tridesetih letih pa simbol noblese.
    Saša Bojc 15. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    MODNI INTERVJU

    Sara Valenci: Vsak dan, ko se oblečeš, je kot majhen umetniški akt

    Moda ni le videz, ampak sporočilo. Z modno oblikovalko Saro Valenci o tem, kako obleka lahko postane upor, umetnost in svoboda, da si točno to, kar si.
    Sabina Obolnar 15. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Zakon o asistiranem samomoru

    Kdo je tisti, ki predlaga konec agonije?

    Naši zdravniki, ki nasprotujejo asistiranemu samomoru, nimajo toliko težav z bogom, imajo jih pa s stroko in samimi seboj.
    15. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasaža Nebotičnik in palače Viktoria

    Nakupovalna in družabna avenija predvojne Ljubljane

    V primerjavi z evropskimi prestolnicami nič novega, za slovensko prestolnico v tridesetih letih pa simbol noblese.
    Saša Bojc 15. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    MODNI INTERVJU

    Sara Valenci: Vsak dan, ko se oblečeš, je kot majhen umetniški akt

    Moda ni le videz, ampak sporočilo. Z modno oblikovalko Saro Valenci o tem, kako obleka lahko postane upor, umetnost in svoboda, da si točno to, kar si.
    Sabina Obolnar 15. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo