Kdo je tukaj »establišment«?

Minister Rončević je – kot sem zasledil na facebooku – na neki seji v parlamentu z udeležbo ne vem točno koga vse deloma prebral, deloma izrekel svojo definicijo »pedagoškega establišmenta«. Iz njegove ubeseditve je očitno, da je prebral (ali so mu prebrali) moj članek v časopisu Delo (9. okt. 2026, str. 7), v katerem sem pojasnil pojem »establišmenta«. Pri tem sem korektno navedel definicijo iz enciklopedije Britannice. Minister Rončević je v svoji »originalni« (?!) definiciji dobesedno povzel dele te definicije, pri čemer je izpustil najbolj bistveni del mojega navedka iz Britannice, ki jasno pove, da establišment predstavlja »skupina družbenih, ekonomskih in političnih voditeljev, ki sestavljajo vladajoči razred«, kar seveda pomeni, da pojem establišmenta velja v povezavi s pojmom ...