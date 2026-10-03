Slovenija hoče njihove roke, ne pa njihovih otrok

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. S Krasa sem se na protest v Ljubljano spet peljala z vlakom. Tokrat v podporo družinam delavcev, ki iz drugih držav prihajajo delat za nas, naša vlada pa sprejema zakone, s katerimi hoče te ljudi izločiti iz družbe z odvzemi volilnih pravic, z ustvarjanjem možnosti za njihovo izkoriščanje in s preprečevanjem priložnosti, da bi lahko v Sloveniji živeli s svojimi družinami oz. bi si jih med nami sploh lahko ustvarili. Da delajo za nas, nam je po godu, da živijo ob nas, pa ne. Nekateri med nami mislijo, da bi vsa dela, ki jih opravljajo ti ljudje, bili pripravljeni prevzeti »naši«, če bi le bili ustrezno plačani. Pa ne bodo, ker to ni v interesu gospodarstvenikov. ...