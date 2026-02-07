  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Kitajska uspeva brez demokracije: je močna etična država pomembnejša od volitev?

    Strankokracija kriterije uspešnega upravljanja nedvomno slabo izpolnjuje, zato so formalno demokratične države razvojno vse manj uspešne.
    Sedanje kitajsko vodstvo je očitno prepoznalo izjemno vlogo, ki jo ima etika pri urejanju družbenih razmerij, in zato v upravljanju oživlja konfucionizem. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Galerija
    Sedanje kitajsko vodstvo je očitno prepoznalo izjemno vlogo, ki jo ima etika pri urejanju družbenih razmerij, in zato v upravljanju oživlja konfucionizem. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Andrej Cetinski
    7. 2. 2026 | 06:00
    5:02
    A+A-

    Pretekla desetletja je bila Kitajska razvojno izjemno uspešna. Ker gre za državo, ki pozna eno samo, to je komunistično stranko, je njen hiter razvoj za politično in ekonomsko stroko pojav, ki ga ne zna zadovoljivo pojasniti. Z dilemami, ki se pojavljajo v tej zvezi, se ukvarja tudi naslovni članek, katerega avtor je Bojan Bugarič, profesor na eni tujih univerz.

    Iz naslova članka je možno razbrati, da naj bi bila vladavina prava eden osrednjih pogojev uspešnega razvoja države, ki pa ga Kitajska menda ne izpolnjuje prav dobro.

    Med te pogoje uvršča stroka še liberalno demokracijo, ki je Kitajska tudi ne pozna. Bugarič tako ob zaključku svojega članka ugotavlja, »da stabilna država, ki zna mobilizirati sredstva, izkoristiti tehnologijo, organizirati infrastrukturo in obvladovati družbene napetosti, lahko doseže izjemne rezultate tudi brez liberalne demokracije in razvite vladavine prava«.

    Gornjemu mnenju Bugariča ne gre oporekati. S problematiko upravljanja države se tudi sam ukvarjam in moja spoznanja mi dopuščajo, da dejavnike razvojne uspešnosti države še nekoliko določneje opredelim.

    Konkretno tako: osrednja dejavnika uspešnega razvoja družbe sta tržno gospodarstvo in močna država, ki se jo etično in učinkovito upravlja v korist večine prebivalstva.

    O tem, kako te kriterije razvojne uspešnosti izpolnjujejo demokratične države v primerjavi s Kitajsko, bo v naslednjih vrsticah nekaj več povedanega.

    Najprej o razvojni uspešnosti demokratičnih držav. Predvsem ne gre prezreti, da se današnje demokratične države v nemajhni meri upravlja po usmeritvah neoliberalizma, to je ideologije sodobnega kapitalizma.

    Ta se prednostno zavzema za svoboden trg in nizke davke (šibko državo), njegova osrednja vrednota pa je bogatenje, zaradi katerega politika med drugim, čeprav tega ne priznava, omejuje vlogo pravne države in etike kot enega osrednjih dejavnikov uspešnega upravljanja. Ali je tako upravljanje še demokratično? Formalno je, po vsebini pa je temu težko pritrditi.

    Na neoliberalizmu temelječa demokracija se je namreč v veliki meri izrodila v strankokracijo, to je vladavino političnih strank oziroma njihovih vodij, ki splošne družbene koristi v nemajhni meri podreja interesom strank.

    Od demokratičnih vrednot je strankokracija ohranila predvsem volitve, pa tudi te se zlorablja za zadovoljevanje interesov strank. Strankokracija kriterije uspešnega upravljanja nedvomno slabo izpolnjuje, zato so formalno demokratične države razvojno vse manj uspešne. Slednje se izrazito zaznava tudi pri upravljanju Evropske unije in nekaterih njenih članic, med drugim tudi Nemčije.

    Še kratko o tem, kako Kitajska zadovoljuje obravnavane kriterije uspešnega upravljanja. Po moji oceni ima v primerjavi z zahodno demokracijo dve pomembni prednosti.

    Ena je to, da svojega upravljanja ne obremenjuje z usmeritvami neoliberalizma in zato ne pozna upravljavskih težav, ki jih ta povzroča demokratičnim državam.

    Druga njena prednost pa je v tem, da je sedanje kitajsko vodstvo očitno prepoznalo izjemno vlogo, ki jo ima etika pri urejanju družbenih razmerij, in zato v upravljanju oživlja konfucionizem, to so več tisoč let stare, na etiki zasnovane usmeritve, kako naj ravnajo politične oblasti.

    Kitajska kriterije upravljavske uspešnosti države nedvomno veliko bolje izpolnjuje kot demokratične države in to po mojem razumevanju predvsem pojasnjuje njeno izjemno razvojno uspešnost. Te razlike pa utegnejo vsaj posredno povzročati tudi resna politična nasprotja, če ne še kaj hujšega.

    Kaj naj bi torej Evropejci storili, da bomo v prihodnje razvojno uspešnejši? Predvsem potrebujemo mir in dobre odnose z ostalim svetom, zato pa ne podpirajmo politike, ki ravna nasprotno.

    Prednostno delujmo tudi s ciljem, da se bo EU in njene članice pošteno in učinkovito upravljalo v korist vseh nas, za to pa bomo morali sedanje modele demokratičnega upravljanja temeljito prenoviti.

    Ne prezrimo tudi tega, da je spodbujanje nasprotij v družbi, kar je tudi v Sloveniji resen problem, skrajno zavržno ravnanje, v katerem ne sodelujmo.

    ***

    Andrej Cetinski, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Mednarodna politika

    Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

    Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
    Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminalistična preiskava

    Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

    Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
    6. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Težave pred začetkom

    Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

    Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
    6. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijaKitajskademokracijapolitikaneoliberalizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Teh pet jedi se v restavraciji nikoli ne splača naročiti

    To so jedi, za katere bomo v restavraciji odšteli precej, doma pa jih pripravimo skoraj zastonj.
    Kaja Berlot 7. 2. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bela hiša

    Trump izbrisal rasistični posnetek

    Številni od Trumpa zahtevajo, da se tudi opraviči, vendar Trump meni, da ni storil napake.
    7. 2. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Žan Serčič: Ne beži več od tega, kar je težko

    Žan je izdal nov album Na ulicah srca, ki ga bo mogoče slišati tudi na bližajočem se koncertu v Odiseji. Ob tem se je ozrl nazaj na prejšnji album, ki je bil njegov najuspešnejši doslej, in dileme, s katerimi se je srečal ob ustvarjanju novega. Recept za uspeh je imel v rokah, vendar je ubral drugačno pot.
    7. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kako kanal C0 ogroža pitno vodo Ljubljane in zakaj AZTRS še molči

    Razogljičenje je le hipoteza brez dokazov, a z ogromnimi stroški.
    7. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Instagram

    Riera se je javil iz Nemčije, Ana Bucik iz Italije, Kimi na traktorju

    Izbrali smo objave slovenskih in tujih športnikov na družbenem omrežju instagram, med njimi so Ana Bucik Jogan, Lindsey Vonn, Albert Riera in Tomi Horvat.
    7. 2. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Žan Serčič: Ne beži več od tega, kar je težko

    Žan je izdal nov album Na ulicah srca, ki ga bo mogoče slišati tudi na bližajočem se koncertu v Odiseji. Ob tem se je ozrl nazaj na prejšnji album, ki je bil njegov najuspešnejši doslej, in dileme, s katerimi se je srečal ob ustvarjanju novega. Recept za uspeh je imel v rokah, vendar je ubral drugačno pot.
    7. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kako kanal C0 ogroža pitno vodo Ljubljane in zakaj AZTRS še molči

    Razogljičenje je le hipoteza brez dokazov, a z ogromnimi stroški.
    7. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Instagram

    Riera se je javil iz Nemčije, Ana Bucik iz Italije, Kimi na traktorju

    Izbrali smo objave slovenskih in tujih športnikov na družbenem omrežju instagram, med njimi so Ana Bucik Jogan, Lindsey Vonn, Albert Riera in Tomi Horvat.
    7. 2. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo