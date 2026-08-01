Kje in kdaj je judovska država dobila dovoljenje za okrutnost?

Pošiljam repliko na prispevek g. Švirta v Sobotni prilogi 25. julija. Veliko se govori o Gazi in genocidu, ki se tam dogaja. Moje mnenje je glede pojmovanja g. Švirta nekoliko drugačno. Toda kot pravi stari pregovor »sto ljudi, sto čudi« in tako je tudi prav.

Prvič, genocid: »Načrtno stradanje je po navedbi očeta konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida, judovskega odvetnika Raphaela Lemkina, med drugo svetovno vojno omenil že neki nacistični feldmaršal z razlago, da gre za 'mnogo bolj učinkovito orožje od mitraljeza'. Pri tem ni šlo za osebno mnenje feldmaršala, temveč za uresničevanje 'strategije lakote' po načrtu za vzhodno Evropo, ki ga je Heinrich Himmler predstavil julija 1941. Izrael danes uporablja obe omenjeni orodji etničnega in genocidnega čiščenja palestinskega življa skupaj z uničevanjem celotne infrastrukture ...« (Mednarodno pravo je jasno: gre za genocid, Sobotna priloga, 30. avgust 2025)

Drugič, »Že leta 1948 bi imeli lahko svojo državo«: »Simha Flapan, izraelski zgodovinar in politik, piše: 'Vojaško akcijo proti Arabcem, vključno z "osvajanjem in uničenjem podeželja", je začela Hagana s svojim načrtom Dalet.' Načrt Dalet je bil vojaški načrt, katerega namen je bil izgon palestinskih Arabcev z ozemlja bodoče judovske države ter odvzem njihove zemlje in premoženja, ki ga je 10. marca 1948 sprejela Ben-Gurionova skupina enajstih mož. Sestavljali so jo najvišji vojaški častniki bodoče izraelske države, med temi sta bila Moše Dajan in Jigal Alon.« (Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji, Sobotna priloga, 23. avgust 2025)

Res je, da v generalni skupščini OZN palestinski Arabci delitvenega načrta niso sprejeli (vi, g. Švirt, bi ga verjetno z veseljem. Toda tako kot povsod je pomembna zgodovina naroda). Je pa OZN 29. novembra 1947 odobrila načrt o razdelitvi Palestine na dve državi (Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji, Sobotna priloga, 23. avgust 2025). Sprašujem pa se, kje, kdaj je judovska država dobila dovoljenje za okrutnost, ki jo je izvajala takrat nad palestinskimi državljani in sedaj. Kaj pa Angleži kot opazovalci leta 1947–1948? So gledali stran ali pa so imeli »pomembnejše opravke«?

Sicer pa, kot mi je dejal modri mož; ko nekomu »držiš dvignjen rep« (kar pomeni, da ga v vsem podpiraš), lahko naredi, kar hoče, in se vse opraviči, ker ima zaledje. Občutek imam, da je tako tudi v Sloveniji in predvsem geostrateško.

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Mojca Vidmar, Ljubljana