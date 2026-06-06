Kjer se javnost slepi z iluzijo o ideološko neopredeljenih sodnikih

Hvaležen sem dr. Bugariču, da je (zdaj že drugič v letu dni) v svoji kolumni »obudil od mrtvih« moje staro prizadevanje za ideološko-politično uravnoteženost ustavnega sodišča. V zadnjem letu sta to podprla tudi dr. Jan Spruk in dr. Andraž Zidar, hvala tudi njima – toda politike, leve in desne, zanima samo, kako »osvojiti« ustavno sodišče zase, nič drugega. Kljub svarilni izkušnji iz ZDA, kam lahko to pripelje. Naj mi bo ob tem dovoljeno pojasniti, za kaj se v resnici zavzemam – da ne bi zlasti mlajši bralci iz Bugaričeve kratke omembe te zapletene problematike dobili o tem napačnega vtisa.

Ne zavzemam se namreč za tisto, kar je Bugarič označil kot »znano in drugod preizkušeno rešitev« zoper porušenje ideološkega ravnotežja na ustavnem sodišču (porušenje? – saj tega ravnotežja nikoli ni bilo!): tako, da različni organi vsakih nekaj let imenujejo enega ali dva sodnika, »ne glede na to, kdo je na oblasti«. Ta »znana in preizkušena rešitev« je namreč popolna loterija – rezultat je povsem naključen, nepredvidljiv. V nasprotju s tem se sam zavzemam za zavestno, ustavno zapovedano stremljenje k ideološko-politični uravnoteženosti ustavnega sodišča, brez katere institucija ustavnega sodišča postane le še eno orodje v političnem boju med levico in desnico.

Za daleč najboljšo rešitev v tej smeri res štejem edinstveni nemški sistem parnega števila ustavnih sodnikov, kjer naj do ideološko-političnega preglasovanja praviloma sploh ne bi moglo priti. Sistem je bil na začetku (po propadu nacizma) namreč zastavljen na načelu: štirje rdeči (SPD) sodniki in štirje črni (CDU/CSU) sodniki. V nemški ustavi o tem sicer ne piše sploh nič, le zahtevana dvotretjinska večina za izvolitev ustavnega sodnika omogoča (in sili) politične stranke k temu, da sklenejo dogovor, lahko tudi nepisan, o tem, kako to večino skupaj dosegati. Ko so se v nemških vladah kasneje poleg rdečih in črnih pojavili tudi zeleni, plavi (liberalci) in drugi, je bilo ta politični dogovor seveda treba malo spremeniti oziroma drugače razumeti, a je vse doslej vendarle prav dobro deloval. Tudi nemški sistem sicer ne rešuje zadovoljivo čisto vseh možnih problemov, ki jih življenje prinaša – le še najbolj uspešen pri tem je doslej bil. Ali bo preživel tudi vzpon skrajne desnice (AfD), bomo pa še videli. Doslej »njenih« sodnikov v nemškem ustavnem sodišču še ni bilo.

Nemškega sistema torej ne idealiziram in že nekaj časa poudarjam, da je politična uravnoteženost možna tudi pri devetih ustavnih sodnikih (4: 4 in en nevtralen ali »nihajoči« sodnik ali 3: 3: 3 in podobno). Da bi to lahko v praksi dosegli (če bi se vendarle našel razum in politična volja za to), bi bili potrebni le dve dokaj preprosti ustavni spremembi: uvedba dvotretjinske večine za izvolitev ustavnih sodnikov in ustavna določba, da je pri predlaganju kandidatov za ustavne sodnike treba stremeti k ideološko-politični uravnoteženosti sodišča kot celote. Morda še s kakšno procesno varovalko zoper ignoriranje tega načela pri konkretnih kandidaturah. A tudi brez nje si potem najbrž noben predsednik republike ne bi več upal ponoviti tega, kar se je dogajalo zadnje leto, ko se je že dotedanja ideološko-politična neuravnoteženost v ustavnem sodišču z izvolitvijo novih petih ustavnih sodnikov celo še poslabšala.

Kakšna je bila in kakšna je zdaj, sicer ni povsem jasno in razvidno. Saj povsem do kraja nikoli in nikjer ni – pri nas, kjer se javnost slepi z iluzijo o ideološko neopredeljenih sodnikih (kakršni so prav redka izjema), pa seveda še manj. Do teh zadnjih zamenjav se je ocenjevalo, da so bili v ustavnem sodišču le trije desničarji (zdaj le še dva), vsi drugi pa naj bi bili levičarji. Toda sedanji predsednik Čeferin je ob izvolitvi zase dejal, da se čudi, zakaj ga imajo za levičarja. In že februarja 2024, ko je po dolgih letih odklanjanja naše ustavno sodišče neko težjo zadevo glede pravic izbrisanih vendarle pripustilo k odločanju, je bil končni izid glasovanja kar 6: 3 proti pravicam izbrisanih! Kako bo zdaj, bomo pa šele videli.

Rezultat dosedanjega ignoriranja desno opredeljenih možnih kandidatov je bil tudi ta, da strokovno najboljši med njimi kandidirati sploh niso hoteli. Toda le strokovno vrhunsko in ideološko uravnoteženo ustavno sodišče bi v tako politično razcepljeni družbi, kot je naša, lahko pridobilo ustrezen ugled, da bi bilo lahko splošno sprejeto kot zadnji razsodnik v najtežjih sporih.

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Matevž Krivic, Spodnje Pirniče