Kjer se prepirata dva ...

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

… tretji dobiček ima! Ta pregovor gotovo poznate, ne veste pa, kdo je tisti tretji in kakšen dobiček bo imel. Na žalost gre tokrat kar za državo Slovenijo! A tega ob pohlepu po oblasti naši politiki očitno ne razumejo. Skupaj s tujimi politiki nas še naprej družno vodijo v prepad.

V mednarodnem prostoru, predvsem zaradi ZDA, čedalje bolj izginja diplomacija, razpadata pravni red in medsebojno spoštovanje. Velesile, pa tudi vse več drugih držav, čedalje bolj uveljavljajo pravilo močnejšega in bolj napadalnega. Ob upoštevanju pospešenega oboroževanja ter naglih podnebnih sprememb se vse bolj jasno postavlja vprašanje, kdo bo hitreje uničil človeštvo – človek sam z orožjem ali neizprosna narava z naravnimi katastrofami.

Tudi Evropa, z Evropsko unijo na čelu, hitro izgublja namen in pomen. Katastrofalna zunanja politika, še posebej v daljšem obdobju v zvezi z Rusijo, nas vodi v uničevalno vojno.

Vse več orožja, populizmov, nacionalizmov ter celo fašizma bo kmalu odprlo vprašanja »krivičnih« meja in zahtev po spremembah – praviloma z vojnami. Sedanji evropski politiki namesto povezovanja državljanov Evrope nadaljujejo razdvajanje, grožnje in pozive k pripravam na vojno. Vse kaže, da politiki Evropo namerno potiskajo že v tretjo svetovno vojno!

V Sloveniji politiki z namernim poglabljanjem razkola med ljudmi, hujskanjem, nenehnimi spori in samovoljo ogrožajo državo. Zato izgubljamo čas, energijo in priložnost za neodvisnost, samostojnost in razvoj. Ni bilo dovolj, da smo zapravili vrsto odličnih podjetij, ljudi in znanje.

Nadaljujemo še uničevanje vrednot, saj je danes na prvem mestu pohlep. Imamo skupino ljudi, ki jo žene pohlep po denarju, in drugo skupino, ki jo žene pohlep po oblasti. Letos se je ob tem prvič pojavilo vprašanje, kje je meja med pohlepom po oblasti in med kolaboracijo s tujino. Prav ta skupina namerno poglablja ideološki razkol med ljudmi in ponavlja: druže Janša, mi ti se kunemo … Žal pri poglabljanju razkola sodeluje tudi vodstvo slovenske cerkve.

Mednarodna pravna ureditev (z OZN na čelu itd.) razpada, Evropa (in preostali svet) se besno oborožuje, domače politike pa žene nebrzdan pohlep po oblasti. Če temu dodamo še znano zaporedje: populizmi, nacionalizmi in fašizmi, se bo zgodovina, vključno s spremembami meja, pisala na novo.

In tu je za slovenske politike (in načrtno razklani narod) vprašanje: ne opažate v sosednjih državah po preteklosti hrepenečih zemljevidov, vse več obujanja spominov na »njihova« ozemlja, opevanja nekdanjih meja?

Če se bodo sedanje mednarodne, evropske in slovenske razmere nadaljevale, potem je odgovor na naslovno vprašanje, kdo bo imel dobiček, popolnoma jasen. Razkol bo pospešil razkosanje in naše tisočletne sanje se bodo razblinile. Namesto države Slovenije pa bo najbrž ostala dežela Kranjska!

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Janez Zadravec Klugler, Maribor. Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.