Klic k človeškemu dotiku pri romski problematiki

V temi dneva je urednik Ali Žerdin zadel žebljico na glavico z zaključkom: »Specialci brez socialcev – državnih ali občinskih – so zgolj represija. Ne pa celostna rešitev problema.« Bojim pa se, da se pri nas vidi »socialce« samo kot tiste, ki administrirajo socialne pomoči in s tem »dajejo potuho Romom«.

Zagovorniki represije vidijo namreč kot eno od sredstev za rešitev »romskega vprašanja« pogojevanje socialnih pomoči. Te naj bi v zakonsko določeni višini dobili samo tisti, ki ne kršijo zakonov, drugim pa naj bi denarno pomoč delno ali v celoti, za krajši ali daljši čas, ukinili.

Tako ne gre. Denarna pomoč se daje za preživetje. Ni kazenski ukrep. Tisti, ki krši zakone, bo v zaporu tudi dobil jesti, da bo preživel – na račun države.

Nikakor ne zanikam potrebe po učinkovitejšemu delu policije in pravosodja, vendar represija ne pomeni celovite rešitve. Sociala je pomembnejši del celovite rešitve, vendar ni in ne sme postati del represije.

Celovito rešitev odnosa med Romi in večinskim prebivalstvom bi morali zasnovati na načelih skupnostnega socialnega ali humanitarnega dela. To pomeni, da bi morali z Romi in večinskimi prebivalci delati v njihovem okolju neposredno, z osebnimi stiki. To je mogoče na več načinov.

Eden od teh je vzpostavitev vloge posrednika med Romi in »civili«. V zvezi z migranti je bila omenjena vloga »kulturnega mediatorja«. V naši zadevi bi to bil »socialni ali humanitarni mediator«. Osnovno pravilo je: ustvariti zaupanje obeh strani in posredovati med njima v konkretnih težavah, ob konkretnih dogodkih.

To pomeni usposobiti romsko skupnost za samoorganizacijo in konstruktivno sodelovanje, v večinski skupnosti pa podpreti tiste, ki so za sodelovanje in vključevanje, ne za zatiranje. To je ena od možnosti, je morda najboljša, a ne edina.

Druga možnost je, da posamezne institucije: vrtec, šola, zdravstveni dom ipd. s svojim osebjem vzpostavijo osebne stike z romskimi družinami. Tak primer je npr. vrtec v naselju Žabjak. Poznal sem socialno delavko v osnovni šoli Šmihel, ki si je pridobila zaupanje Romov in je bila njihova »teta«, da jih je lahko obdržala in vodila v šoli.

Patronažna sestra v zdravstvenem domu je prav tako lahko taka figura. Itd. Tudi te rešitve stanejo, zahtevajo dodatne kadre, dodaten čas in denar, a vse to je ceneje od človeških žrtev zaradi prevlade nasilnikov v naseljih in zunaj teh.

Romi ne smejo biti prepuščeni samim sebi in nasilnikom med njimi. Teh zadev ni mogoče urejati iz pisarn ministrstev in v parlamentarnih komisijah.

Na več fakultetah naših univerz, predvsem na Fakulteti za socialno delo in Pedagoški fakulteti, so strokovnjaki, ki bi vedeli svetovati, kako zasnovati celovit sistem dela z Romi. Vedo, kaj je skupnostno socialno delo; o tem so se učili.

To delo bi moralo izhajati iz sociološke analize strukture območij z romskimi naselji, odnosov med podskupinami in strukture moči. Navsezadnje lahko katerikoli državni uradnik ali občinar vpraša UI, ali kaj ve o delu z avtohtonimi skupinami prebivalstva, manjšinskimi in drugimi obrobnimi skupinami, posebej z Romi, kako urejati konflikte med njimi.

Natrosila vam bo prav uporabne smernice. V odgovoru ne bosta omenjena ne policija ne odvzemanje denarnih pomoči. Preden sem odposlal to pismo, sem opazil objavo na spletnem Delu o delu duhovnika, diakona Vidica, ki živi v neposredni bližini Romov in že leta dela z njimi.

Dober zgled tega, kar predlagam zgoraj, je opisan v članku Novice Mihajlovića Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov.

***

Dr. Blaž Mesec, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.