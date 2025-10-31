  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Klic k človeškemu dotiku pri romski problematiki

    Represija ni rešitev; potrebujemo mostove zaupanja in socialne mediatorje, ki bodo delali z ljudmi na terenu, ne pa urejali težav iz pisarn.
    Celovito rešitev bi morali zasnovati na načelih skupnostnega socialnega ali humanitarnega dela. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Celovito rešitev bi morali zasnovati na načelih skupnostnega socialnega ali humanitarnega dela. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Dr. Blaž Mesec
    31. 10. 2025 | 10:00
    4:47
    A+A-

    V temi dneva je urednik Ali Žerdin zadel žebljico na glavico z zaključkom: »Specialci brez socialcev – državnih ali občinskih – so zgolj represija. Ne pa celostna rešitev problema.« Bojim pa se, da se pri nas vidi »socialce« samo kot tiste, ki administrirajo socialne pomoči in s tem »dajejo potuho Romom«.

    image_alt
    Kriminal, tragedija v Novem mestu in politika

    Zagovorniki represije vidijo namreč kot eno od sredstev za rešitev »romskega vprašanja« pogojevanje socialnih pomoči. Te naj bi v zakonsko določeni višini dobili samo tisti, ki ne kršijo zakonov, drugim pa naj bi denarno pomoč delno ali v celoti, za krajši ali daljši čas, ukinili.

    Tako ne gre. Denarna pomoč se daje za preživetje. Ni kazenski ukrep. Tisti, ki krši zakone, bo v zaporu tudi dobil jesti, da bo preživel – na račun države.

    Nikakor ne zanikam potrebe po učinkovitejšemu delu policije in pravosodja, vendar represija ne pomeni celovite rešitve. Sociala je pomembnejši del celovite rešitve, vendar ni in ne sme postati del represije.

    Celovito rešitev odnosa med Romi in večinskim prebivalstvom bi morali zasnovati na načelih skupnostnega socialnega ali humanitarnega dela. To pomeni, da bi morali z Romi in večinskimi prebivalci delati v njihovem okolju neposredno, z osebnimi stiki. To je mogoče na več načinov.

    Eden od teh je vzpostavitev vloge posrednika med Romi in »civili«. V zvezi z migranti je bila omenjena vloga »kulturnega mediatorja«. V naši zadevi bi to bil »socialni ali humanitarni mediator«. Osnovno pravilo je: ustvariti zaupanje obeh strani in posredovati med njima v konkretnih težavah, ob konkretnih dogodkih.

    To pomeni usposobiti romsko skupnost za samoorganizacijo in konstruktivno sodelovanje, v večinski skupnosti pa podpreti tiste, ki so za sodelovanje in vključevanje, ne za zatiranje. To je ena od možnosti, je morda najboljša, a ne edina.

    Druga možnost je, da posamezne institucije: vrtec, šola, zdravstveni dom ipd. s svojim osebjem vzpostavijo osebne stike z romskimi družinami. Tak primer je npr. vrtec v naselju Žabjak. Poznal sem socialno delavko v osnovni šoli Šmihel, ki si je pridobila zaupanje Romov in je bila njihova »teta«, da jih je lahko obdržala in vodila v šoli.

    Patronažna sestra v zdravstvenem domu je prav tako lahko taka figura. Itd. Tudi te rešitve stanejo, zahtevajo dodatne kadre, dodaten čas in denar, a vse to je ceneje od človeških žrtev zaradi prevlade nasilnikov v naseljih in zunaj teh.

    Romi ne smejo biti prepuščeni samim sebi in nasilnikom med njimi. Teh zadev ni mogoče urejati iz pisarn ministrstev in v parlamentarnih komisijah.

    Na več fakultetah naših univerz, predvsem na Fakulteti za socialno delo in Pedagoški fakulteti, so strokovnjaki, ki bi vedeli svetovati, kako zasnovati celovit sistem dela z Romi. Vedo, kaj je skupnostno socialno delo; o tem so se učili.

    To delo bi moralo izhajati iz sociološke analize strukture območij z romskimi naselji, odnosov med podskupinami in strukture moči. Navsezadnje lahko katerikoli državni uradnik ali občinar vpraša UI, ali kaj ve o delu z avtohtonimi skupinami prebivalstva, manjšinskimi in drugimi obrobnimi skupinami, posebej z Romi, kako urejati konflikte med njimi.

    Natrosila vam bo prav uporabne smernice. V odgovoru ne bosta omenjena ne policija ne odvzemanje denarnih pomoči. Preden sem odposlal to pismo, sem opazil objavo na spletnem Delu o delu duhovnika, diakona Vidica, ki živi v neposredni bližini Romov in že leta dela z njimi.

    image_alt
    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Dober zgled tega, kar predlagam zgoraj, je opisan v članku Novice Mihajlovića Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov.

    ***

    Dr. Blaž Mesec, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Romidiskriminacijanasiljerepresijapisma bralcev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Nogomet
    Camp Nou

    Barcelona razkrila datum vrnitve na 1,5 milijarde evrov vreden štadion

    Katalonski nogometaši bodo 7. novembra stopili na igrišče štadiona Camp Nou, kjer bodo opravili javni trening, toda to ni njihova dokončna vrnitev.
    31. 10. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti in nemiri

    MZEZ opozarja Slovence v Tanzaniji na previdnost, ubitih več kot 700

    Na protestih po sredinih volitvah v Tanzaniji je bilo po podatkih največje opozicijske stranke doslej ubitih okoli 700 ljudi.
    31. 10. 2025 | 15:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem naziva in selitev

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    31. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

    Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev.
    31. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

    Okrevanje Luke Dončića po poškodbi poteka dobro, že za današnjo tekmo z Memphisom bi lahko bil v kadru Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 31. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem naziva in selitev

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    31. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

    Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev.
    31. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

    Okrevanje Luke Dončića po poškodbi poteka dobro, že za današnjo tekmo z Memphisom bi lahko bil v kadru Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 31. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
