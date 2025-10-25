Ko odletijo ptice, ostanejo strašila

Sobotne priloge Dela dolgo potujejo po najinem stanovanju. Zadržujejo se povsod, na koncu so včasih podlaga še za najino zelenjavo. Kakšno reč prebereva celo v kleti ali na vrtu. Vem, da to ni v skladu s čuvanjem gozdov, ki jih sicer obožujeva. Je pa v skladu z razumskimi, čustvenimi in duhovnimi potrebami naju obeh.

Tako ob odličnih besedilih, marsikdaj podčrtanih z mojo modro in moževo rdečo, zorijo najina razmišljanja. Od tod tako dolgo od objave tega prispevka. Doktor antropologije dr. Klemen Belhar je o znanosti zapisal: »Zakaj se odpor do sprememb prodaja kot zdrava pamet, v resnici pa postaja nova oblika kulturnega nazadnjaštva? … Vprašanje prihodnosti ni ločeno od vprašanj kakovosti življenja, zdravja, ekonomije ali lokalnih skupnosti.«

Prihodnost sistema zdravstva v Sloveniji je vezana na nujnost prenove. V resnici krizo doživljajo vsa zdravstva sveta. Zaradi globalnega naraščanja potreb in slabšanja pogojev dela in življenja zdravstveni sistemi marsikje nimajo dovolj kadra. Več bi ga potrebovali praktično povsod. Masovno se staramo, razen tam, kjer nas masovno uničujejo.

Marsikje kadri zdravstvo tudi zapuščajo. Odhajajo v druge, bolj donosne in manj stresne posle. Vzdržnost zdravstvenih zavarovanj predstavlja rastoč problem povsod. Ameriški zdravniki obupujejo, ker ob kontroli človeka, ki so ga uspešno povrnili v zdravje, izvedo, da je bankrotiral. Nekateri naredijo tudi samomor, saj jim njihove zavarovalnice ne krijejo stroškov zdravljenja, kadar prav tiste operacije v zavarovalni polici ni.

Dobrodošla podlaga za delovanje vsakega, ki bi rad soustvarjal svet, je osebnostna zrelost človeka. Težava nastopi, kadar jo nadomeščata narcisizem in samopoveličevanje. Tudi med zdravniki se najdejo taki, ki v zaslužku vidijo mnogo večji izziv kot drugi. Pa takšni, ki z istim namenom, morda pa tudi iz neke vrste duševne motenosti, kaj vem, npr. zaračunavajo storitve cepljenja, ki ga dejansko ne izvedejo. Seveda so pobudniki takih dejavnosti ljudje, ki si tega goljufanja želijo zase ali za svoje otroke. Sistem z neučinkovitim inšpekcijskim nadzorom jim to omogoča.

Mnogo je stvari v zdravstvu, ki bi jih bilo potrebno obelodaniti in popraviti, in nanje opozarjamo tudi zdravniki. Pa mnogim našim predlogom MZ in ZZZS ne želita slediti, novinarjev, ki bi jih to zanimalo, pa tudi ni. Vsaj tako je videti. Novih mladih ne bomo mogli navdušiti za poklice v zdravstvu, če jih ne bomo znali ustrezno povabiti. Jim zares odpreti vrata, da bodo z veseljem vstopali v poklice, za katere so potrebna nenehna iskanja novih znanj in veščin, sposobnosti za vztrajno in natančno delo, pripravljenost na sodelovanje, predvsem pa zmožnosti za empatijo. In se ne bomo več do bodočih zdravnikov vedli kot do povzpetnikov, ki hočejo svojo sliko nezmotljivega božanstva v belem vsiljevati z namenom finančnega izčrpavanja ljudi.

Danes se mladi ne vidijo več v podobi deloholikov, ki se tolažijo, da dobro služijo, ker pač veliko delajo v dežurstvih in pri drugih delodajalcih. Učinkovito pridobivanje novih specializantov pediatrije bi bilo lahko narejeno takrat, ko je bila sprejeta odločitev za dvig plače specializantom iz družinske medicine, kar smo pediatri pravočasno predlagali. Tudi to je lahko eden od razlogov, da se je na 15 razpisanih mest za specializacijo iz pediatrije javilo le 8 kandidatov.

Prav je, da se o zdravstvu piše in govori veliko. Zato mediji tudi so. Da soustvarjajo informirano in aktivno civilno družbo. A v diskurzu, medijskem in političnem, pogrešam iskanje dobrega. Naj spet navedem besede iz prispevka: »Nujno morajo sodelovati lokalne skupnosti, ki si prizadevajo za boljše življenje: za čistejši zrak, boljši javni prevoz, energetsko demokratizacijo in dostopnost storitev – vse to so politične odločitve.«

Žalosti me, da se je za nekatere čas ustavil tam nekje v njihovi davnini in dejstva iz sedanjosti razlagajo z izračuni preteklosti. Tudi v zdravniških vrstah so. Drugi pa iščejo uteho v naravi; v upanju na vse dobro, ko bo golob odletel. Pa bo res? Moj zgodovinski spomin sega v podjetje, ki ga je po koncu pripravništva zapuščal diplomant z drugimi kariernimi izzivi. Diplomant s perjem v priimku. Nadrejeni, zaradi arogance zelo nepriljubljen, je pripomnil: »No, taki tiči pridejo, pa že letijo.« Sledil je odgovor, ki ga mnogi pomnijo še danes: »Ko odletijo ptice, ostanejo strašila.«

prim. Jasna Čuk Rupnik, pediatrinja, Dutovlje.

