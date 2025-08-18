  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Kolaps na cestah

    O delu policije: njihova stalna vseprisotnost na prometnih površinah bi bil najboljši ukrep za dvigovanje kulture obnašanja na slovenskih prometnih površinah.
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    Brane Kostrevc
    18. 8. 2025 | 06:00
    4:19
    A+A-

    Tri leta nazaj sem v pismih bralcev podal kritično razmišljanje o slabem stanju na naših cestah. Da, precej kritično. Kot voznik z resnično mnogo prevoženimi kilometri po slovenskih cestah, vsakodnevni uporabnik, zavestno odločen, da vozim po predpisih, kulturno in moralno, vedno s pogledom tudi na druge uporabnike prometne infrastrukture.

    Zakaj je v zadnjih treh letih stanje na naših cestah »kolapsiralo«, dejanskih razlogov ne poznam. Za analizo tega, predvsem pa za iskanje celovitih rešitev imamo, verjamem, v naših strokovnih, državnih institucijah dovolj izobraženega kadra, ki bi se s tem moral ukvarjati. Sam lahko podam samo lastno mnenje, ustvarjeno neposredno na terenu.

    Osnovna težava je v preobilici prometa. Razlog je tovorni promet, ki zaseda polovico avtocestne infrastrukture. Posledično se ves ostali promet na avtocestah drenja na prehitevalnem pasu ali se preusmerja na regionalne povezave. Posledično se zaradi pomanjkanja realne vozne infrastrukture za ostali promet drastično niža kultura vožnje, ki v kombinaciji s preštevilnimi, predolgo trajajočimi in terminsko nedomiselno urejenimi delovnimi akcijami in zaporami na cestiščih povzroča sedaj že dnevno hude prometne nesreče in stalne zastoje. In krog se sklene in ponovno zavrti. Kaj torej narediti?

    Moje laično mnenje, ki v tem podivjanem svetu nima nikakršne teže, je sledeče.

    Tovorni promet (tranzit) prestaviti v nočni čas. Kljub oceanu gnojnice, ki bi se ob takšnem posegu izlil iz rezervoarjev lobijskih struktur, sem sam prepričan, da se to da zdravorazumsko, ekonomsko upravičeno in logistično primerno izvesti. Hkrati je treba tovorni promet (tranzit) za svoje negativne okoljske, ekonomske, varnostne posledice, ki jih povzroča, primerno finančno obremeniti in ta denar vrniti v okolje, infrastrukturo, lokalno skupnost.

    Kljub resnično slabi kulturi vožnje na naših cestah sem prepričan, da je velika večina uporabnikov cestne infrastrukture primernih. Vedno je in vedno bo obstajal manjši odstotek takih, ki jim ni pomoči, ki se obnašajo na prometnih površinah svojevoljno, in take je pač treba iz prometa izločiti.

    Ta resnično majhen odstotek za sabo potegne tudi zmerno večino in tu smo.

    O delu policije: njihova stalna vseprisotnost na prometnih površinah bi bil najboljši ukrep za začetek dvigovanja kulture obnašanja na slovenskih prometnih površinah. Slediti bi morala brezkompromisna izločitev iz prometa tistega malega procenta uporabnikov prometne infrastrukture, ki jemljejo to le zase in za izživljanje lastnih potreb na neprimeren način, ter jih primerno izobraziti pred ponovno vrnitvijo na ceste.

    Naprej. Zakonodaja in izvrševanje nadzora policije v prometu na način, da bo dobil dober voznik občutek spoštovanosti, slab pa bo, brez izjem, dobil možnost, da se poboljša, vendar bo za svoje neprimerno obnašanje v prometu primerno sankcioniran.

    Vem, da govorim o teoriji, ki v tem svetu podivjanosti ni prijateljica prakse. Vendar če policija že desetletja govori o prehitri vožnji in alkoholu kot primarnih razlogih prometnih nesreč, pomeni, da policijski ukrepi niso primerni, ne najdejo cilja ali pa si policija od politikov noče vzeti pristojnosti za strokovno reševanje tega problema.

    Skratka, preden vzamemo okolju še več zemlje za potrebe prometa, ki ga s tem samo vzpodbudimo k še večji rabi in uporabi, premislimo v duhu splošnih dobrin in se začnimo organizirati na način, da je mobilnost sicer potrebna in prisotna, vendar ji ne sme biti vse podrejeno.

    ***

    Brane Kostrevc, Dobrova

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V prometu za dve tretjini več usodnih nesreč

    Glavni razlog še naprej neprilagojena hitrost. Zelo slabe varnostne številke pri motoristih.
    Gašper Boncelj 1. 8. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Satira Borisa Šuligoja o prometu

    Amaterji in saboterji na naših cestah

    V Sloveniji je bilo leta 1972 registriranih 230.000 vozil, lani jih je bilo že skoraj 1,8 milijona. Promet je že zdavnaj presegel cestno zmogljivost.
    Boris Šuligoj 22. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prometna preobremenjenost

    Tranzita v Sloveniji ni mogoče posebej zaračunati

    Tiste, ki potujejo prek naše države, z nižjimi cenami goriv prepričujemo o svoji poštenosti, tovor pa ne more na vlake.
    Borut Tavčar 21. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Varno na počitnice

    Poletna vožnja brez stresa: Kako se pripraviti na (avto)cestni pekel

    Preverite, kakšni so pnevmatike in akumulator, pazite na prtljago, za volan pa sedite spočiti in strpni.
    Aljaž Vrabec 6. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    prometprometna varnostpolicijacestezastoji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prvi spodrsljaj

    Madridski rdeče-beli Jana Oblaka prejeli katalonsko zaušnico

    Nogometaši Atletica so neuspešno začeli novo sezono španske nogometne lige. V Barceloni so izgubili proti Espanyolu z 1:2.
    18. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nagradna igra: Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića

    Srečnemu nagrajencu ali nagrajenki bomo podarili Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića.
    Delo 18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo potrebuje specialni reševalni helikopter

    Kot vse doslej ignoranca te vlade do stroke! Do kdaj še? Ali niso bolniki vaša prva skrb?
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kolaps na cestah

    O delu policije: njihova stalna vseprisotnost na prometnih površinah bi bil najboljši ukrep za dvigovanje kulture obnašanja na slovenskih prometnih površinah.
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nagradna igra: Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića

    Srečnemu nagrajencu ali nagrajenki bomo podarili Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića.
    Delo 18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo potrebuje specialni reševalni helikopter

    Kot vse doslej ignoranca te vlade do stroke! Do kdaj še? Ali niso bolniki vaša prva skrb?
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kolaps na cestah

    O delu policije: njihova stalna vseprisotnost na prometnih površinah bi bil najboljši ukrep za dvigovanje kulture obnašanja na slovenskih prometnih površinah.
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo