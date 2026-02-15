  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Kompleksnosti poučevanja ni mogoče reducirati na zaporedje številk.

    Presoje kakovosti poučevanja univerze ne bi smele naslanjati na povprečja številk v anketah.
    Avtorja sta prepričana, da bi morali, če si prizadevamo za izboljšanje poučevanja, nameniti pozornost samemu poučevanju, ne pa povprečjem s seznamov od študentov pridobljenih številk, ki s poučevanjem nimajo veliko zveze.
    Avtorja sta prepričana, da bi morali, če si prizadevamo za izboljšanje poučevanja, nameniti pozornost samemu poučevanju, ne pa povprečjem s seznamov od študentov pridobljenih številk, ki s poučevanjem nimajo veliko zveze.
    izr. prof. dr. Slavko Cvetek
    15. 2. 2026 | 05:00
    5:35
    V pred dnevi objavljenem prispevku se avtorica prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, prvo ime visokošolske didaktike v Sloveniji, sprašuje, »zakaj so kriteriji kakovosti, temelječi na spoznanjih visokošolske didaktike, pri nas v preteklih desetletjih tako zelo stopili v ozadje«. Kot primer omenja vlogo študentskih anket pri vrednotenju pedagoškega dela visokošolskih učiteljev, ki je deležna številnih kritik s strani učiteljev. Ker sem se z vprašanji študentskih anket in njihove uporabe lep čas ukvarjal (in o tem pisal) tudi sam, naj naštejem le nekaj najpogostejših očitkov študentskim anketam, ki izhajajo iz rezultatov empiričnih raziskav, med drugim:

    • da ankete v tehničnem smislu niso instrument za merjenje, temveč sredstvo za razvrščanje;

    • da anketna vprašanja večinoma nimajo zveze s kakovostjo poučevanja, ampak merijo zadovoljstvo študentov z učiteljem in njegovim predmetom;

    • da na odgovore na anketna vprašanja vplivajo dejavniki, kot npr. pričakovanja študentov glede ocen, starost in spol učitelja (učiteljice jo odnesejo slabše), prisotnost pri urah, zahtevnost predmeta, študijska uspešnost študenta, učiteljeva telesna privlačnost in tudi vremenski pogoji, namreč, da ocene naraščajo s temperaturo in se slabšajo, če je dan hladen ali deževen.

    Cilj: vsaj polovica državljanov z visokošolsko izobrazbo

    Očitki pa se nanašajo tudi na statistični vidik anket, predvsem na uporabo metod za zbiranje in analizo pridobljenih podatkov. Kot vemo, je za izvedbo anket najbolj značilna uporaba lestvice Likertovega tipa (petstopenjske ali sedemstopenjske), kjer se študenti opredeljujejo do niza vprašanj ali trditev o predmetu in učitelju, vsakemu od odgovorov na lestvici pa se pripiše numerična vrednost, ki omogoča izračun rezultata za vsako od vprašanj oz. trditev in izračun povprečja za učitelja (tudi oddelek in ustanovo). V odmevnem prispevku izpred nekaj let Philip B. Stark in Richard Freishtat (2014) z Univerze Kalifornije Berkeley v ZDA (prvi je profesor statistike, drugi pa dela v Centru za poučevanje in učenje), ugotavljata, da je, gledano s statističnega vidika, takšno početje brez pravega smisla, ker izhaja iz predpostavke, da pomeni (pri sedemstopenjski lestvici) razlika med 3 in 4 isto stvar kot razlika med 6 in 7, da pomeni 5 isto stvar različnim študentom in študentom pri različnih predmetih ter da se da 3 in 7 uravnotežiti v dve 5. Avtorja ne vidita nobenega razloga, da bi, ko gre za učinkovitost poučevanja, moralo biti karkoli od tega res, kar ponazorita z naslednjo šalo:

    »Trije statistiki gredo na lov. Zagledajo srno. Prvi statistik ustreli; strel gre pol metra v levo od srne. Ustreli drugi; strel gre pol metra v desno od srne. Tretji zavpije: 'Imamo jo'!«

    Še bolj pa sta avtorja kritična do izračunavanja in uporabe povprečij rezultatov študentskih anket. Kot pišeta, gre pri številkah 1, 2, 3 … za ordinalne kategorije (od najslabše do najboljše) in ne za količine ter bi, če bi številke nadomestili z opisnimi besedami (npr. od 'povsem neučinkovit' do 'izjemno učinkovit'), informacija v ničemer ne izgubila na pomenu. Avtorja sta prepričana, da bi morali, če si prizadevamo za izboljšanje poučevanja, nameniti pozornost samemu poučevanju, ne pa povprečjem s seznamov od študentov pridobljenih številk, ki s poučevanjem nimajo veliko zveze. Kot pravita, kompleksnosti poučevanja in pedagoške učinkovitosti ni mogoče reducirati na zaporedje številk.

    Le 15 odstotkov gradiv ustreza novim načrtom, sistem nepripravljen na reformo

    In s čim, če ne s študentskimi anketami, bi lahko presojali učinkovitost poučevanja? Po preprosti logiki je dokaz učinkovitega poučevanja to, kar so se študenti pri predmetu resnično naučili, in so po isti logiki pedagoško bolj učinkoviti učitelji tisti, ki več študentov pripeljejo do tega, da se naučijo več. Dejstvo je namreč, da tudi z najboljšo anketo lahko zgolj ovrednotimo stanje, kakršno je, medtem ko so za izboljšanje učinkovitosti poučevanja potrebni drugi pristopi. Za resnično razumevanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega dela učitelja je treba pozornost usmeriti v njegovo oz. njeno poučevanje, ne pa v povprečja številk, ki jih pišejo študenti v anketne obrazce. Univerzam bi koristilo, če bi namenile več pozornosti spodbujanju pedagoške učinkovitosti, npr. skozi opazovanje poučevanja, izmenjavo mnenj in idej ter dobrih praks, uporabo pedagoških portfeljev, občasna srečanja na aktualne teme poučevanja in podobno. Presoje kakovosti poučevanja pa univerze ne bi smele naslanjati na povprečja številk v anketah, niti jih prepuščati pedagoško-didaktičnim laikom v študentskih svetih (tudi še tako dobri nameni ne opravičujejo nekompetentnosti), temveč tistim, ki so za to kvalificirani, npr. ustrezno pedagoško in didaktično usposobljenim kolegom (vrstniška presoja) ali, če je potrebno, ekspertom (ekspertna presoja). Postopek je znan in na univerzah v Evropi in svetu dobro utečen. Do takrat, ko bo ta logika udejanjena tudi v slovenski visokošolski praksi, pa lahko učitelji zgolj tiho upajo, da bo na dan, ko bodo študenti zanje izpolnjevali ankete, toplo in bo sijalo sonce.

    ***

    izr. prof. dr. Slavko Cvetek, upok. učitelj Univerze v Mariboru.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    učiteljiizobraževanjeVisoko šolstvo

