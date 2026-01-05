Komplicirana menjava Petrolove plačilne kartice

Po mailu sem dobil obvestilo, da mi bo v kratkem potekla Petrolova plačilna kartica. Po mailu so mi poslali obrazec, ki ga moram izpolniti. To še obvladam. Na koncu zahtevajo, naj s telefonom fotografiram osebno ali potni list in še QR-kodo in naj jim vse skupaj pošljem nazaj. Domnevam, da večina nas, ki smo starejši od 70 let, tega ne obvlada, tako kot jaz ne. Odidem na bližnjo Petrolovo črpalko. Tudi oni tega ne znajo narediti, imajo pa sodelavko, ki to zna, a ta dan ne dela, bo pa v soboto. Pridem v soboto, in res, prijazna gospa mi pomaga in naredi vse, kar je potrebno.

Po mailu bom dobil vse potrebno, reče. In res. Dobim mail, a potrebujejo še nekaj podatkov in naj že spet poslikam QR-kodo. Tega ne znam narediti. Telefoniram na Petrol in čakam ob glasbi pol ure, da pridem na vrsto. Sogovornica mi predlaga, naj fotokopiram stran s QR-kodo. To naredim, a QR-koda se ne preslika. Ne da se po telefonu, in ker nimam interneta na telefonu (imam ga na namiznem računalniku), ne vedo, kaj bi. Ne vem, zakaj je potrebno toliko komplikacij. S priporočeno pošto naj pošljejo novo, saj je tako in tako zaščitena z geslom, ki ga pozna samo uporabnik.

Ne, to pa ne. Je treba zakomplicirati maksimalno. Verjamem, da mlajše generacije nimajo problemov, ker moderno tehnologijo obvladajo. A treba je misliti tudi na nas, starejše, ki imamo s tem težave.

Mogoče pa sploh ne potrebujem Petrolove kartice, saj imam dve bančni.

***

Marjan Stokanovič, Novo mesto

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.