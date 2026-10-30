Konec šolske sodne dvorane: zakaj potrebujemo pravni okvir učiteljeve strokovne avtonomije

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Televizijski spektakel o šolski reformi v elitnem terminu nacionalke pretekli četrtek je ponudil natančno sliko tistega, kar v slovenski družbi počnemo že desetletja: kričimo drug čez drugega, se obmetavamo z ideološkimi parolami, vsebina in strokovnost pa medtem tiho zapuščata prostor.

Ko se pogovarjamo o ukinitvi devetletke, se pogovarjajmo o napačnih stvareh. Prepiramo se o številu letnikov in lokacijah ministrstev, pred očmi pa nam razpada bivanjski in motivacijski temelj izobraževalnega ekosistema.

Ob predpostavki očiščenega pravnega sistema ideološke navlake danes ter zdravstvenega sistema anomalij za jutri se lahko gradi nujen šolski sistem za blaginjo življenja državljanov v prihodnosti.

Slovenska šola je bolna, toda njena diagnoza ni administrativna, temveč je psihološko-strukturna. Od začetka devetdesetih let, ko je pod okriljem Gabrove prenove zmagal koncept pretirane regulacije in pravnega formalizma, smo šolo postopoma spreminjali v sodno dvorano. V želji po zaščiti otrokovih pravic smo ustvarili sistem, ki odnose med učiteljem, učencem in staršem ureja s pravilniki, paragrafi in procedurami.

Rezultat je katastrofalen: slovenski učitelj je danes ujet v stanje naučene nemoči. Vsaka njegova avtonomna pedagoška odločitev, vsaka ocena in vsak vzgojni ukrep so podvrženi nenehnemu strahu pred inšpekcijskim nadzorom, grožnjami potrošniško nastrojenih staršev ali procesnimi pritožbami.

Da bi se pravno zavaroval, učitelj namesto pedagoškega dela piše gore zapisnikov in poročil. Obrambni mehanizem pred tem birokratskim terorjem je logičen: apatija, brezvoljnost in umik od posameznika. Izoliran v svojem razredu in prestrašen pred sistemom slovenski učitelj izgublja strokovno avtonomijo, pozitivno samopodobo, zaupanje in spoštovanje.

Kako globok je ta naš brezizhodni krog, je jasno, ko slovensko realnost primerjamo z izkušnjami iz tujine. Mnoge pozitivne avtonomne pobude slovenskih razvojno usmerjenih šol so marsikje v zastoju. Na bavarskih gimnazijah (kot npr. gimnazija Moosach v Münchnu) so že pred petindvajsetimi leti razvijali povsem drugačne modele kakovosti, podprte iz okolja.

Tamkajšnji ravnatelji, opremljeni z akademsko suverenostjo, osredotočeni na zorenje posameznika, so državne direktive sprejemali le kot ogrodje, razvoj pa so zagnali avtonomno, v živem sodelovanju z univerzami (LMU München).

Šola tam ni bila uradniški aparat, ampak socialni ekosistem: učitelji so delovali v razvojnih timih, starši so bili konstruktivni partnerji, otroci pa so se že pri dvanajstih letih prek sistemske vrstniške mediacije (»Schulmediation«, »Streitschlichtung«​) učili, kako prevzemati odgovornost za konflikte in iskati konsenz. Tam so vzgajali suverene državljane za konstruktiven družbeni dialog, mi pa prek rigidnih pravilnikov vzgajamo odvetnike, tožnike in sodnike.

Če hoče trenutni minister Borut Rončević z napovedano reformo resnično premakniti državo naprej, kar mu želimo, bo treba ukinitev devetletke (če že) uporabiti le kot krovni dežnik za radikalno strukturno prestrukturiranje. Prva in najbolj urgentna stopnja tega procesa mora biti psihološka in pravna razbremenitev učitelja.

V zakonodajo je treba nemudoma vnesti radikalen, osvobajajoč koncept: »pravico učitelja do avtonomne strokovne presoje in pravico do takšnih razmer in okolja, ki to omogočajo«.

Učitelj mora dobiti zakonsko imuniteto, ki varuje njegovo pedagoško delovanje pred birokratskim inšpekcijskim pregonom. Če hočemo, da učitelj znova vidi posameznika – tako kolega kot učenca –, mu moramo vrniti svobodo tveganja.

Napaka v šoli ne sme biti razlog za sodni proces, ampak ključna učna informacija v razvojnem momentu nedoraslega otroka. Prav tako je treba vrniti sindikatu izvorno, materialno-pravno poslanstvo, vsebinski razvoj šol pa iz uradniških rok zavoda za šolstvo vrniti v roke avtonomne stroke na terenu.

Dokler se bo šolski prostor dušil s centralizmom, politizacijo in strahom pred paragrafi, bodo naša šolska reforma le kozmetični popravki, naša televizijska soočenja pa arena za politične gladiatorje.

Čas je, da se preseka tridesetletno apatijo, razbremeni pravnih okovov, pretirane regulacije šolskega prostora in učitelju vrne dostojanstvo, suverenost in pristno strokovnost. Le razbremenjen in suveren učitelj namreč lahko prispeva k vzgoji suverenega in odgovornega odraslega človeka.

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Mag. Marjeta Cerar, upokojena učiteljica, ravnateljica in raziskovalka na univerzah v Ljubljani, Münchnu, Innsbrucku

in Gradcu