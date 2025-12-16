  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Kot mačka okrog vrele kaše

    Namesto o ravnotežju na ustavnem sodišču razpravljamo o pojmih, medtem ko ključno vprašanje ostaja nedotaknjeno.
    Iskanje vrhunskih sodnikov izgubi smisel, če je izbira ujeta v politično enostranskost. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Iskanje vrhunskih sodnikov izgubi smisel, če je izbira ujeta v politično enostranskost. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Matevž Krivic
    16. 12. 2025 | 05:00
    6:27
    A+A-

    Vrela kaša, s katero si vsaj tu v Delu nihče noče opeči jezika, je vprašanje, ki sem ga postavil v članku z delno neposrečenim naslovom »Kje so predsedničini konservativni kandidati« (Delo, 4. novembra), torej vprašanje, ali potrebujemo svetovnonazorsko (in politično) uravnoteženo ustavno sodišče – in če ne, zakaj ne. Na to vprašanje je nato povsem jasno (in to pritrdilno) odgovoril samo dr. Jure Spruk v strokovni reviji Pravna praksa – v dnevnem tisku (Delo, Dnevnik – malo bolje delno v Večeru) pa se je razprava vrtela okrog drugih, manj vročih vprašanj, v Dnevniku celo z zavajanji in izmišljenimi tezami mojih kritikov.

    V Delu je bila, nasprotno, razprava na zelo visoki strokovni ravni (številni prispevki dr. Bojana Bugariča, dr. Boštjana Zalarja 26. novembra in dr. Andraža Zidarja 13. decembra) – toda žal pretežno o sekundarnem, bolj za pravnike kot za širšo javnost pomembnem in sploh razumljivem vprašanju razlike med sodniškim aktivizmom in sodniško konservativnostjo (judicial restraint), ne pa o tistem najbolj »vročem« vprašanju svetovnonazorske in politične neuravnoteženosti sedanjega ustavnega sodišča. Razen pri dr. Bugariču, ki je že 8. avgusta v prispevku Demokracija potrebuje več kot zakone zapisal tudi, da v Sloveniji – zaradi odsotnosti jasnejših pravil – »lahko ena politična opcija imenuje večino sodnikov na sodišču« in da so pozivi »Matevža Krivica, da se ta materija uredi v sami ustavi, do zdaj naleteli na gluha ušesa«.

    image_alt
    Kje so predsedničini konservativni sodniki?

    Ali je bila do zdaj ta neuravnoteženost res v razmerju 6: 3 v korist levo-liberalno usmerjenih ustavnih sodnikov, kot je zatrjevala politična desnica, ali morda malo manjša (recimo 5: 4), kot sem ocenjeval sam, je tu prav malo pomembno – tisto ključno in res »vroče« vprašanje, ki sem ga postavil v svojem prispevku na začetku novembra, je bilo namreč vprašanje, ali želimo to dosedanjo neuravnoteženost zmanjšati, ohraniti ali celo še povečati. V nadaljnji razpravi na straneh Dela so vsi razpravljavci tako ali drugače povedali, da je zanje tudi ta svetovnonazorska uravnoteženost na ustavnem sodišču sicer pomembna (ne pa, kako in zakaj) – podrobneje (in to zelo utemeljeno in prepričljivo) pa so nato razpravljali samo o tistem (bolj za pravnike kot za širšo javnost zanimivem in pomembnem) vprašanju, kakšna je razlika med sodniškim aktivizmom in pravno konservativnostjo. In so s tem vso razpravo, čeprav najbrž nehote, pomagali premakniti od primarnega (»vročega«) vprašanja k sekundarnemu, čeprav imata seveda obe svoj pomen in težo.

    Ustavno sodišče Republike Slovenije. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ustavno sodišče Republike Slovenije. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Nekako so torej padli v past, ki je nastala z dvoumno začetno izjavo predsednice republike, da bo pri izbiri kandidatov za nove ustavne sodnike kot eno od meril upoštevala tudi njihovo svetovnonazorsko, poudarjam, svetovnonazorsko usmerjenost – a je to napoved nato še v istem stavku razvodenila in razvrednotila s povsem nelogičnim »pojasnilom«, da bo zato iskala pravno (torej ne svetovnonazorsko) konservativne sodnike. O tem pa je dr. Zidar zelo jasno povedal naslednje: »Če se torej vrnemo k izvornemu predlogu Matevža Krivica o svetovnonazorski uravnoteženosti ustavnega sodišča, ga ne smemo mešati z domnevno nagnjenostjo liberalcev k sodnemu aktivizmu ali konservativcev k sodni zadržanosti, ker to ne drži.«

    image_alt
    Kako preprečiti kadrovska politična barantanja

    Žal pa je tudi on, kot že rečeno, podrobneje (tudi on zelo dobro) pojasnil samo to drugo vprašanje (sodniškega aktivizma ali zadržanosti) – za širšo javnost precej manj pomembno, saj so tam navedena stališča znamenitih ameriških sodnikov Warrena, Frankfurterja, Rehnquista in drugih še za številne naše »navadne« (ne ustavnopravne) pravnike španska vas – za jasnejšo opredelitev do »vročega« vprašanja svetovnonazorske in politične uravnoteženosti ustavnega sodišča pa mu je zmanjkalo prostora.

    O tem je na koncu članka lahko zapisal le še to, da »kriterij svetovnega nazora, čeprav pomemben, ni odločilen dejavnik pri izbiranju ustavnih sodnikov in sodnic« in da so pomembnejše kvalitete vrhunska strokovnost in še druge kvalitete (»intelektualna poštenost, miselna odprtost, sodni pogum, osebnostna širina, pravna ustvarjalnost in seveda empatija do sočloveka«). Se zelo strinjam, a s tole bistveno pripombo: poudarjanje, da merilo svetovnega nazora za izbiro ustavnih sodnikov ni odločilno, je do mojega predloga nekorektno, ker (čeprav nehote) sugerira, kot da se ta moj predlog zavzema za to, da bi to moral biti odločilen kriterij.

    image_alt
    Sodniki, ustava in demokracija

    V resnici sem vedno poudarjal nasprotno: da sta primarna kriterija visoke strokovne in moralne kvalitete – toda take kandidate je treba poiskati na obeh glavnih nazorsko-političnih straneh (poudarjam, poiskati – ne pa razvrednotiti te zahtevne funkcije s tem, da se lahko tudi kar sam prijavi, kdor bi bil rad ustavni sodnik) – in seveda ne tako, da presoja o izpolnjenosti tistih dveh primarnih kriterijev ni (sporazumno in v skladu z ustavo) zaupana predsedniku oziroma predsednici republike, ampak parlamentarni (politični) večini, ki potem seveda išče sebi naklonjene kandidate in jim te zahtevane vrhunske kvalitete prizna (tudi kadar jih v resnici nimajo), onim drugim pa jih zanika (tudi če jih imajo v resnici celo precej več kot tisti, ki so všeč trenutni parlamentarni večini). Zlasti pri presoji strokovne vrhunskosti možnih kandidatov bi precej večjo vlogo kot do zdaj seveda morala dobiti tudi stroka – o tem, kako, sem tudi že marsikaj napisal.

    Na kakšno dno najslabšega možnega nas je prav v teh dneh pripeljala naša dosedanja praksa, pa je jasno razvidno iz informacije, ki je v teh dneh »pricurljala« iz sicer zaupnih posvetovanj predsednice republike s parlamentarnimi poslanskimi skupinami o možnih kandidatih za zdaj odprte funkcije. Predstavnica glavne vladne stranke o zahtevanih kvalitetah enega kandidata oziroma kandidatke ni imela pomislekov, a je dodala, da pa tretjina njenih poslancev zanj oziroma zanjo ne bo glasovala, ker predava pravo na katoliški pravni fakulteti!

    image_alt
    Matevž Krivic: Izvolitev Roka Svetliča obžalujem

    In to se je zgodilo leta 2025, ne morda leta 1945 ali 1985. Komaj verjetno, a resnično. Seveda ni komaj verjetno to, da so med nosilci sedanje državne oblasti (poslanci) žal še vedno taki, ki tako mislijo, ampak to, da njihove predstavnice potem ni sram to prostodušno povedati predsednici republike. Češ, saj bo ostalo med nami. Pa na srečo ni. Naj zanika, če ji vest to dopušča. Meni moja nalaga, da to javno povem.

    Kako je (in bo) na vse to reagirala predsednica republike, še ne vemo. Pa seveda ni nepomembno. Počakajmo, bomo kmalu videli.

     

    ***

    Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik, Spodnje Pirniče.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

     

    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Se Levica in Vesna povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom?
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trumpove carine

    Ali je to mogoče? Priljubljena Roomba gre v stečaj

    Podjetje iRobot je bilo leta 2021 vredno nekoliko več kot tri milijarde evrov, zdaj pa le še 120 milijonov.
    15. 12. 2025 | 11:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Tveganja, ki najbolj ogrožajo digitalni svet

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ustavno sodiščeMatevž Krivicdržavni zborpolitikapisma bralcev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Astronomija

    Astronomski pojavi v 2026: Sončev mrk in (morda) eksplozija nove

    V Sloveniji bo viden delni Sončev mrk, in sicer 12. avgusta.
    16. 12. 2025 | 08:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Loto mrzlica

    Srečke novoletnega lota se prodajajo po 10.000 evrov

    Loterija Slovenije ob tem opozarja, da je nakup srečk pri neuradnih prodajalcih tvegan.
    16. 12. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogajanja v tišini, a nekaj je znano: v Putinov kompromis Zelenski ne privoli

    V Kremlju so zatrdili, da bo Doneški bazen njihov bodisi po pogajalski bodisi po vojaški poti.
    Boris Čibej 16. 12. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tihi ocean

    Ameriška vojska nadaljuje napade na tihotapske čolne v Tihem oceanu

    Po navedbah Southcom so bili napadi izvedeni 15. decembra na ukaz obrambnega ministra Peta Hegsetha v okviru operacije Southern Spear (Južno Kopje).
    16. 12. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Cortina 1956: trdoživi pionirji smučarskega teka ohranjajo olimpijskega duha

    Obiskali smo vse štiri še živeče slovenske športnike, ki so tekmovali na zimskih olimpijskih igrah pred 70 leti.
    Rok Tamše 16. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogajanja v tišini, a nekaj je znano: v Putinov kompromis Zelenski ne privoli

    V Kremlju so zatrdili, da bo Doneški bazen njihov bodisi po pogajalski bodisi po vojaški poti.
    Boris Čibej 16. 12. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tihi ocean

    Ameriška vojska nadaljuje napade na tihotapske čolne v Tihem oceanu

    Po navedbah Southcom so bili napadi izvedeni 15. decembra na ukaz obrambnega ministra Peta Hegsetha v okviru operacije Southern Spear (Južno Kopje).
    16. 12. 2025 | 08:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Cortina 1956: trdoživi pionirji smučarskega teka ohranjajo olimpijskega duha

    Obiskali smo vse štiri še živeče slovenske športnike, ki so tekmovali na zimskih olimpijskih igrah pred 70 leti.
    Rok Tamše 16. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    NASVET: Ko zmanjka časa in idej za praznične sladice

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Orodje, ki bo končno odpravilo birokratske ovire

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo