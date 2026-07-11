Slovenski pravopis besedo infantilno razlaga: infantilno se vesti – otročje, nezrelo. Jaz bi v zvezi z nogometnim škandalom, kot ga še ni bilo, dodal: nepošteno, skrajno neumno, ritolizniško, klečeplazniško ... In še bi lahko našteval.

Za tiste redke, ki nogometa ne spremljajo, bom opisal, kaj se je dogajalo. Na tekmi med ZDA in BiH je sodnik po zelo grobem štartu ameriškega igralca Baloguna po posvetu s tremi pomočniki v var sobi (trije videopomočniki sodnika) izključil Baloguna. Ta je namreč z vso močjo s podplatom udaril igralca BiH v gleženj. Po mojem skromnem mnenju poškodovani vsaj pol leta ne bo mogel normalno hoditi, kaj šele igrati. Balogun je prejel rdeči karton, v naslednji tekmi mora počivati. A ZDA, ki je premagala Bosance, je naslednjo tekmo igrala z Belgijo.

Na Dolenjskem pogosto slišim stavek: »Ta je pa zabit, a kot motika.«

V primeru, ki ga opisujem, bi rekel, zabit kot kramp. Kralj kramp je posredoval pri infantilnežu, predsedniku Fife, češ da prekršek ni bil tako grob, da ima poškodovani vse ude, glavo in da je živ, in kazen je bila na neki način ukinjena, pogojna, in Balogun je lahko igral z Belgijci.

Vsi, ki se spoznamo na nogomet, vemo, da je Belgija v nogometu močnejša od ZDA. Upali smo, da bo Belgija zmagala vsaj z 1:0 in da ne bo kakšnih sodniških goljufij. Belgijci so Američane pregazili s 4:1. Vsi, ki spremljajo nogomet in čudne posle različnih infantilnežev, krampov in podobnih, so bili navdušeni. Američani so izpadli, kar je edino prav. In hvala bogu, da jim niti pomoč pomembnega orodja ni pomagala.

***

Marjan Stokanovič, Novo mesto