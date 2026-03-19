Milan Kučan: Janševa trditev je laž

Predsednik SDS je v predvolilni oddaji »Slovenija izbira«, Planet TV, 18. 3. 2026, v pojasnjevanju predvolilnega delovanja izraelske obveščevalne službe v Sloveniji potegnil paralele z orožarsko afero Patria. Pri tem je izjavil, da je predparlamentarnimi volitvami »leta 2008 Milan Kučan napovedal veliki pok, ki bo prišel iz Finske in je potem neka finska televizija objavila neke absurdne obtožbe«. Finska oddaja je Janeza Janšo obtožila korupcije.

Trditev o kakršnih koli mojih najavah je laž. Veliki pok iz Finske je najavil novinar Aleksander Lucu (Nedeljski dnevnik, 31. avgusta 2008), ki se je pri tem skliceval na pisanje biltena takrat vladajoče Janševe stranke. Sam nisem najavljal niti velikega poka niti afere Patria in sem Janševo laž, ki je bila zlahka preverljiva že takrat, tudi zanikal, tako kot vsako povezavo z razkrinkavanjem takratne med narodne orožarske afere zanikam tudi danes.

***

Milan Kučan

