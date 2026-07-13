Kuhinja slovenske pop glasbene scene

Kdo so glavni kuharji slovenske pop glasbene scene? To je po festivalu Melodij morja in sonca (MMS) glavno vprašanje.

Jizah Da Funk, Oriana Girotto, Goran Šarac, Katarina Goričan in drugi: »Kje ste bili do zdaj, vsa ta leta, ko se je (in se še) na veliko 'kuhalo' po slovenski glasbeni pop sceni?«

»Kuhinja« obstaja še iz časov bivše države.

Za vse akterje v MMS štoriji in podobnih festivalih, pa še za marsikoga, ne bi dal, kar se poštenja tiče, nikoli roke v ogenj. Dal bi jo pa za Draga Misleja - Mefa, s katerim se poznava že skoraj trideset let.

V svojem življenju sem spoznal veliko ljudi, takšnih in drugačnih, osebe s tolikimi plemenitimi lastnostmi, kot jih ima Mef, pa še ne. Mef je poštenjak, ki je vzor lahko marsikomu. Prepričan sem, da nikoli ni imel opravka z nobeno »kuhinjo«. Zame in še za marsikoga je največji tekstopisec poet, kar jih Slovenija premore.

Goran Šarac, vprašal bi vas, zakaj bi moral Drago Mislej - Mef vrniti nagrado? Sam nisem spremljal festivala v živo (ogledal sem si posnetek naslednji dan), če pa bi ga, zagotovo vaši pesmi ne bi namenil točke. To pa zato, ker mi pesem ni všeč. Okusi so pač različni.

Kolikor mi je znano, se z Mefom poznata. Zakaj ga namesto objav na družbenih omrežjih niste poklicali in se z njim pogovorili?

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Vlado Jeremič, Izola.

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