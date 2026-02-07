Kulturna dediščina ali birokratska zloraba pojma

Mediji so letos namenili veliko pozornost aktualnemu topliškemu županu gospodu Francu Vovku oziroma njegovemu izletu v svet hudodelstev. Lump si je drznil na lastne stroške, brez soglasja lastnikov parcele in brez blagoslova prenapetežev z novomeškega zavoda za spomeniško varstvo, nadomestiti na pol porušeno, okolju nevarno, zanikrno, od vseh pozabljeno, nikogaršnjo tonamensko ostalino z novo, všečno kapelico.

Kot bivši župan te iste občine čutim obvezo, da se oglasim. Čeprav gospoda Vovka ne maram kaj dosti, ker me je premagal na volitvah, je treba bobu reči bob.

Za to zablodo ne krivim sodišča, saj kazen, ki so mu jo naložili, gotovo z lahkoto utemeljijo z nekaj členi veljavnih zakonov. Bega me pa, kako je tisti krš lahko dobil etiketo kulturne dediščine, kar naj bi bil zadosten razlog, da se nekoga lahko obsodi na (sicer pogojno) zaporno kazen.

Tista nekdanja kapelica se je, če si bil pozoren, videla s ceste. Samevala je sredi ogromne njive, med trnjem in koprivami. Nanjo so me proti koncu mojega županovanja opozorili občani. Šel sem jo pogledat. V tistem trenutku še ni bila nevarna. Če pa bi zbral pogum, bi jo dal podreti ali vsaj, s soglasjem lastnikov, utrditi. Ker pa je bilo njenih solastnikov ogromno, sem ubral linijo najmanjšega odpora in jo pustil na miru.

A glej ga, zlomka, zavod za varstvo kulturne dediščine jo je, kakih petdeset let prepozno, vzel pod svoje okrilje! Prepričan sem, da je v času od mojega obiska dalje razpadla do te mere, da bi jo razposajeni otroci z neprevidno brco v zid podrli nase. Kdo bi bil za tragedijo odgovoren? Zagotovo župan! Ali pa morda dušebrižniški zavod za varstvo kulturne dediščine? Oni si v takih primerih le pilatovsko umijejo roke.

Trdim, da je prav, da se je nevarna zgradbica porušila, zaradi varnosti in zaradi topliške vedute, kljub neizdelanemu oporekanju visokih predstavnikov ZVKDS. Naj mi nihče ne tvezi, da je imela v zadnjih dvajsetih letih kakšno kulturno vrednost, čeprav se odgovorni medlo skrivajo za bežnim sklepom občinskega sveta.

Morda ga je imela nekoč, ko so jo zgradili z bog ve kakšnim namenom in sporočilom. A to isto sporočilo nosi tudi nova kapelica. Zato: gospod Vovk, hvala lepa, da si to naredil. In nauk: ni vedno pametno biti razumen in dobronameren!

Zgleda, da si zavod za varstvo kulturne dediščine jemlje večjo moč, kot mu pripada. So za vpis v register kulturne dediščine dobili soglasja lastnikov razpadajoče kapelice? So namenili za njen nadaljnji obstoj kakšna sredstva? Kdo jim je sploh dovolil, da hodijo po privatnem zemljišču? Ali niso z njenim »uspomeničenjem« podrli ugleda drugim kulturnim spomenikom, ki si tak status v resnici zaslužijo? Kakšnim kriterijem je ustrezala nekdanja kapelica, da je dobila ta status? Kvečjemu ima kdo morda moker spomin na davni sočen dogodek v njenem zavetju ali pa bi rad spodnesel stolček županu. Bljak!

Namesto da bi si varstveniki kulture po tem pismu vzeli čas za dokazovanje svojega prav, naj se bolj potrudijo, da bodo resnični kulturni spomeniki lepo vzdrževani in da zaradi njih ne bodo več ovirali napredka.

Jože Muhič, Novo mesto.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.