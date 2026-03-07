Kulturni hram, Hribarjeva vila in očitki o ideologiji

Z vsem spoštovanjem, gospod dr. Bojan Kern, na vaše trditve sem primoran podati odgovor bralcem Sobotne priloge Dela, saj ugotavljam, da ste žal kot občan slabo seznanjeni z delom občinske uprave in mojim delovanjem na področju Občine Cerklje na Gorenjskem.

Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem je ena najlepših dvoran na Gorenjskem in poznana širom Slovenije. Je sodoben in arhitekturno dovršen kulturni center, ki presega lokalne okvire. S svojo vrhunsko opremljenostjo in večnamenskostjo omogoča izvedbo najrazličnejših kulturnih, glasbenih in družbenih dogodkov ter pomembno bogati kulturno življenje občine in širšega slovenskega prostora.

Predstavlja prostor povezovanja, ustvarjalnosti in ponosa skupnosti. Najem dvorane se plača po sklepu občinskega sveta, kar je veljalo tudi za koncert Slovenija v srcu. Sam osebno, kulturniki in večina občanov smo ponosni na tako sodoben prostor, s katerim omogočamo slovenskemu prostoru legitimnost za kulturne ustvarjalce.

Ne bom zahajal v vaše filozofske razlage, ki nimajo nobene povezave z namenom odprtja treh muzejskih razstav ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Hribarjevi vili. V prvem nadstropju je razstava o Ivanu Hribarju, meščanstvu in času osamosvojitve, vojne za Slovenijo ter delu zgodovine Demosa.

V mansardi pa arheologija in občina Cerklje skozi čas razkrivata, kdaj so se naši kraji prvič pričeli naseljevati. Kot občan bi pričakoval, da bi prejel čestitko ob uspešnem nakupu Hribarjeve vile, ki je bila pred tem več desetletij rezidenca bankirjev, danes pa predstavlja pomembno središče kulturne dediščine.

Ljubljanski župan Ivan Hribar, eden najbolj znanih politikov pred 2. svetovno vojno, je pri 90. letih storil samomor, ker ni želel sprejeti agresorjev – podobno kot mi Slovenci. Leta 1991 je odpor proti beograjskemu diktatorju povzročil desetdnevno vojno, v kateri je življenje izgubilo veliko mladih. Med njimi je bil tudi naš občan Peter Petrič, čigar žrtev nas še danes opominja na pogum in ceno svobode.

Organizator prireditve je bila Občina Cerklje na Gorenjskem. Vabila so bila posredovana vsem predsednikom političnih strank, prav tako predsedniku vlade Republike Slovenije, gospodu Robertu Golobu. Vabilo ministrici za kulturo, gospe Asti Vrečko, ni bilo posredovano, ker občina ni prejela nobenih sredstev niti za obnovo niti za vzpostavitev muzeja, čeprav je Hribarjeva vila zaščiten spomenik državnega pomena.

Zelo zmotno menite, da je slavnostni govornik član katere koli stranke. Dejstvo je, da je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve prispevalo del sredstev za muzej osamosvojitvene vojne, zato je imel priložnost biti govornik Jelko Kacin, ki je med osamosvojitveno vojno odigral najvidnejšo vlogo. Prav prisotnost takratnih osamosvojiteljev vas in nekatere povabljene moti. Kot občan bi si želel, da ne ocenjujete govornika po osebnih preferencah, temveč začutite pomen dogodka in vrednote ohranjanja naše pretekle zgodovine pod Krvavcem.

V 32 letih županovanja sem prvič prejel očitek, da naj bi bilo moje ideološko delovanje prioriteta mojega dela kot župana. Ta očitek kategorično zavračam. Spoštujem zgodovinska dejstva, ki so prisotna tudi na področju Občine Cerklje na Gorenjskem. Moja politična pot se je začela v Kranjskem Demosu, kjer smo se zavzemali za demokratično ureditev ter napredek Republike Slovenije in občin.

Ta pot je prava in od nje ne odstopam, kar se je v tridesetih letih delovanja tudi pokazalo. Vedno sem deloval v korist vseh občank in občanov ter reševal primere, ki bi jih sicer želeli preusmeriti v medsebojne konflikte z obtoževanjem župana za vse posledice. To se odraža tudi v razvojnem napredku naše občine: med 212 občinami v Sloveniji sodimo med najbolj razvite, medtem ko smo ob nastanku leta 1994 med 152 občinami zasedali šele 136. mesto, kar jasno kaže, koliko smo v tem času napredovali.

Če bi se vsakodnevno ukvarjali s filozofskimi kritikami posameznikov, bi to od nas in občinske uprave zahtevalo veliko energije. Kljub temu nas takšne kritike ne zaustavijo – z delom nadaljujemo s polno paro, da zagotavljamo razvoj in napredek, ki ga občanke in občani že občutijo.

O aktivnostih in dogajanjih v naši lokalni skupnosti obveščamo zainteresirano javnost prek lokalnega časopisa Novice izpod Krvavca (priloga Gorenjskega glasa), mesečnika Lokalni utrip ter družbenih omrežij. Vabimo vas k branju, saj boste tako seznanjeni z delom župana Občine Cerklje na Gorenjskem in občinske uprave.

***

Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.