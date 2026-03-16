Tokratna volilna kampanja je presegla samo sebe v umazanosti in pritlehnosti nekaterih, ki v njej sodelujejo po načelu, da v pretepu ne izbiraš palice, važno je samo, da zadeneš. Družba, ki pristane na to, da so volitve pretep brez pravil, ne pa tekmovanje predlogov različnih strank in list za boljše življenje ljudi, ni na poti v demokracijo, mir in blagostanje, zato bi nas moralo skrbeti.

Druga značilnost te kampanje je, da poteka v znamenju skoraj popolne moške prevlade. Večina najpomembnejših soočenj na velikih televizijah se je odvila med predsedniki v anketah najbolj podprtih strank. Pa ne, da nimamo tudi žensk, ki so predsednice in podpredsednice strank in tudi kandidirajo. O najbolj usodnih vprašanjih naše prihodnosti v strankah očitno menijo, da njihove najbolj družbeno prepoznavne kandidatke nimajo česa povedati.

Zato pa so mnogi, ki uporabljajo najbolj umazana sredstva v kampanji, trenutno so aktualni posnetki verjetno popačenih prisluhov na socialnih omrežjih, uporabili predvsem ženske, ki so v politiki bile in iz različnih razlogov niso več ali pa niso v vlogah legitimnih akterk. Prišle so jim prav, da bi v najboljši trumpovski maniri potunkali nasprotnike. Tako so nam izdali javno skrivnost politike, ki to ni, ampak je banalno, bolno politikantstvo. Edina vloga, ki jo v taki povsem razvrednoteni politiki dodelijo ženskam, je vloga lahke tarče.

Protestiramo proti nevidnosti kandidatk v kampanji in proti politikantstvu, ki tlakuje pot koncu demokracije, kakršno so nam obljubili ob spremembi političnega sistema in ki si jo zaslužimo!

***

Sonja Lokar, predsednica za Ženski lobi Slovenije.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.