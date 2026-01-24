  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Langobardska skrinjica, drugič

    Skrinjica je prišla v samostan oropana najdragocenejših materialov, kar kaže na daljšo in nemirnejšo predzgodovino rabe.
    Pripomba ddr. Nataše Golob glede razlikovanja med vasjo Žiče in Žičko kartuzijo je povsem utemeljena. FOTO: Vojko Zakrajšek 
    Pripomba ddr. Nataše Golob glede razlikovanja med vasjo Žiče in Žičko kartuzijo je povsem utemeljena. FOTO: Vojko Zakrajšek 
    Slavko Ciglenečki
    24. 1. 2026 | 05:00
    8:18
    Prispevek zaslužne profesorice ddr. Nataše Golob, priznane poznavalke srednjeveških rokopisov, v Pismih bralcev je bil objavljen 17. januarja, razumem kot dobrodošel povod za dodatno pojasnitev nekaterih vidikov svojega članka o langobardski skrinjici. Gre za enega najzanimivejših zgodnjesrednjeveških artefaktov, povezanih s slovenskim prostorom, ki odpira vrsto strokovnih vprašanj in si prav zato zasluži tehtno in argumentirano razpravo.

    image_alt
    Skrinjica s Štajerske, ki priča o začetkih krščanske Evrope

    Naj najprej poudarim, da je bil namen mojega prispevka predvsem predstavitveni. Zaradi omejenega obsega in profila časopisnega besedila sem se zavestno odpovedal podrobnejšemu umetnostnozgodovinskemu in tehničnemu opisu ter širšemu historiografskemu orisu. Večina teh podatkov je v strokovni literaturi že dolgo znanih in tudi javno dostopnih. Moj cilj je bil slovensko javnost opozoriti na obstoj izjemnega predmeta, ki je v ožjem nemškem strokovnem krogu sicer že dolgo znan, v širšem prostoru pa ostaja skoraj spregledan.

    Pripomba ddr. Nataše Golob glede razlikovanja med vasjo Žiče in Žičko kartuzijo je povsem utemeljena. V članku sem uporabil poimenovanje »Žiče«, ker je tako predmet označen v predstavitvi v Germ­anskem narodnem muzeju v Nürnbergu. Raba ni bila posledica nepoznavanja, temveč zavestna pripovedna odločitev: želel sem postopno razkriti dejansko lokacijo predmeta in bralca pripeljati do Žičke kartuzije kot njegovega poznejšega znanega hranišča. Dejanska lokacija – Žička kartuzija – je v nadaljevanju članka jasno opredeljena. Ob tem je treba dodati, da bi objava fotografije kartuzije, ki sem jo priložil, še jasneje poudarila dejanski prostor hrambe skrinjice, a je uredništvo žal ni vključilo.

    image_alt
    Arhitekturni navdih leta: prenove, novogradnje, reinterpretacije

    Podobno velja za opis samega predmeta. Osredotočil sem se na njegove temeljne značilnosti in simbolne poudarke, ne pa na celovit kataloški popis. Dopolnitve, ki jih v svojem odzivu navaja ddr. Nataša Golob, so zato dobrodošle in prispevajo k natančnejšemu razumevanju ikonografije. Ob tem je treba opozoriti, da so nekatere razlike v interpretaciji lahko tudi posledica opazovanja predmeta zgolj prek fotografij, ki zaradi omejene ločljivosti ne omogočajo zaznave vseh detajlov. Na podlagi lastne dokumentacije iz Nürnberga na primer nisem mogel potrditi prisotnosti orlovskih glav, jasno pa so razvidne levje maske v kombinaciji z motivi krilatih zmajev – ikonografija, značilna za zgodnjesrednjeveški simbolni svet. Posebej zanimivo je tudi komaj opazno znamenje križa na eni izmed levjih glav, ki dodatno potrjuje simbolno enačenje leva s Kristusom, znano iz srednjeveških bestiarijev.

    Posebno pojasnilo zahteva tudi naslov, pod katerim je bil članek objavljen. Ta ni bil moj, temveč uredniška odločitev, na katero v času priprave objave nisem imel vpliva. Naslov, ki sem ga posredoval uredništvu, se je glasil: »Spregledana dragocenost: langobardska skrinjica iz Žič med vero, umetnostjo in pozabo«.

    Osrednje razhajanje med mano in ddr. Natašo Golob zadeva vprašanje, kdaj in po kakšni poti je skrinjica prišla v Žičko kartuzijo. Avtorica upravičeno opozarja na pomanjkanje neposrednih pisnih virov o obstoju skrinjice v kartuziji in zavrača možnost, da bi bila v tem prostoru prisotna že pred ustanovitvijo samostana. Ob tem želim poudariti, da gre – tako v njenem kot v mojem primeru – za hipoteze, ki temeljijo na posrednih dokazih in interpretaciji materialnih ter prostorskih danosti. V humanističnih znanostih so takšna razhajanja razumljiva, zlasti kadar neposredni viri manjkajo.

    image_alt
    Po najdbi velikanskih kamnitih pasti se znanstveno delo šele začenja

    Naj zato izpostavim nekaj elementov, ki upravičujejo domnevo o zgodnejši prisotnosti skrinjice v prostoru južne Štajerske. Najprej je treba popraviti navedbo, da je skrinjica prišla v samostan nepoškodovana. Na pokrovu manjkajo zapolnitve osrednjih polj s srebrnimi listi, katerih sledovi so bili ob konservaciji še zaznani in so bili po vsej verjetnosti okrašeni s pleteninastim ornamentom, kot je domneval že Otto von Falke, ali celo z reliefnimi figurami evangelistov. V osrednjem pravokotniku najverjetneje manjka slonokoščena ploščica z osrednjim motivom, po vsej verjetnosti z upodobitvijo Kristusa v slavi (»Maiestas Domini«).

    Skrinjica je tako prišla v samostan oropana najdragocenejših materialov, kar kaže na daljšo in nemirnejšo predzgodovino rabe. Ohranili so se lesena osnova s pergamentom ter pozlačeni bronasti okovi in zakovice na sprednji strani, medtem ko so bile druge strani oblečene v pozlačeno bakreno pločevino. Če bi kartuzija predmet pridobila neposredno iz cerkvenih zakladnic, bi pričakovali boljšo ohranjenost in prisotnost kodeksa, kar pa ni primer.

    Za razumevanje hipoteze je treba dodatno osvetliti pomen arheološkega najdišča Ljubična, ki je zunaj ožjega kroga strokovnjakov še vedno premalo znano. Na hribu nad baročno romarsko cerkvijo Marije Ljubične je bila ob koncu 8., v 9. in 10., po nekaterih najdbah celo v 11. stoletju, izjemno pomembna utrjena naselbina in oboroženo oporišče slovanske lokalne elite, ki je delovala pod frankovsko oblastjo in je nadzorovala prehod med panonskim in predalpskim svetom. Arheološke najdbe – med njimi pozlačeni srebrni deli noše, bogata konjeniška oprema, orožje in orodje – po kakovosti in številu bistveno presegajo večino sočasnih gradišč na današnjem slovenskem Štajerskem, kot so Poštela, Brinjeva gora, Svete gore itd. Ta kažejo veliko bolj revno materialno kulturo, pretežno grobo keramiko, železno orodje in nekatere manj reprezentančne primere vojaške opreme. V širšem prostoru jih je le malo primerljivih, pri čemer izstopa predvsem Ptuj, ki je v obravnavanem času sodil v salzburško, ne v oglejsko vplivno območje, kamor je spadala Ljubična.

    image_alt
    Izjemno odkritje gverilskih arheologov na Krasu odstira novo sliko zgodovine

    Če temu dodamo še bližino Žičke kartuzije – oddaljene le približno 12 kilometrov –, se domneva o zgodnejši prisotnosti skrinjice v tem prostoru ne zdi neutemeljena. Predstavljivo je, da se je misijonar z oglejskega območja naselil v veliki, varni in strateško umeščeni utrjeni naselbini, od koder je lahko širil vero v okoliške višinske in nižinske naselbine, saj Ljubična leži neposredno ob pomembni prometni povezavi med Ptujem in Oglejem.

    V povzetku raziskav o najdišču, ki sem jih objavil lani v lokalnem zborniku »Ljubična – s srcem pri Mariji«, sem predstavil tudi fragment pozlačene bronaste pločevine z ležiščem za poldragi kamen ali steklen vložek. Sprva sem ga pripisal poznorimskemu obdobju, a nadaljnji pregledi liturgičnih predmetov iz 9. in 10. stoletja kažejo, da je verjetneje zgodnjesrednjeveškega izvora in bi lahko predstavljal skromen ostanek bogato okrašenega prenosnega oltarja, evangeliarija ali sorodnega liturgičnega predmeta. Če se bo to potrdilo, imamo na Ljubični dodaten dokaz verskih aktivnosti v 9. in 10. stoletju, kar bi prisotnost langobardske skrinjice na tem mestu naredilo še razumljivejšo.

    Langobardska skrinjica tako ostaja predmet z mnogimi odprtimi vprašanji. Prav zato bi bila v prihodnje zelo dobrodošla interdisciplinarna in mednarodna raziskava, ki bi povezala umetnostnozgodovinske, arheološke in naravoslovne pristope ter vključila tako slovenske kot tuje ustanove. Le na ta način se bomo lahko približali celovitejšemu razumevanju te izjemne dragocenosti in njene vloge v zgodnjem srednjem veku v našem prostoru.

    ***

    Izr. prof. dr. Slavko Ciglenečki, arheolog in znanstveni svetnik v pokoju.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

