Le trije zdravstveni ministri niso bili zdravniki

Na izvajanje gospoda Fortune, objavljeno 7. februarja, podajam naslednje: od 23 ministrov od leta 1990 dalje jih 8 ni bilo zdravnikov, od tega jih je bilo 5 prehodnih (v. d., torej v dvojni funkciji) – 3 dejansko imenovani ministri pa so bili dr. K. Boh, M. Kolar Celarc in A. Šabeder. Torej so bili od 18 imenovanih ministrov samo 3, ki niso bili zdravniki.

Poleti 2024 je Fides razširil stavkovne zahteve, da želijo biti aktivno vključeni v pripravo zakonodaje (dostopno v vseh medijskih novicah).

UKC Ljubljana ni edini javni zdravstveni zavod (so se pa razmere glede vodilnega kadra, zlasti zaradi finančne slike javnih zdravstvenih zavodov, spremenile po letu 2018).

Glede obsega upoštevanja interesov akterjev v zdravstvu se lahko vsak pozabava z branjem starih dokumentov ter stenogramov sej v državnem zboru ter pregledom občasno objavljenih strankarskih komisij oz. odborov.

To so gola dejstva, na katerih temeljijo navedbe v mojem prispevku. Glede ministrstev pa ni potrebno nič spreminjati. Lahko da dr. Fortuna zgolj poziv vsem volivcem, da se ne voli strank, ki vedno menjajo večino zaposlenih na ministrstvih.

***

dr. Borut Stražišar, Jesenice.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.