Legalizacija osebne rabe konoplje

Šele zadnje dni se v javnih občilih pojavljajo resni strokovni pomisleki proti legalizaciji rabe konoplje za omejeno osebno rabo (v t. i. rekreativne namene). Prej je bilo videti, kot da je glavno vprašanje, kje vse se bi smela uživati.

Za zdravstvene namene pa konoplja tudi ni panaceja (čudežno zdravilo za vse bolezni); registrirana je predvsem za lajšanje sicer neobvladljivih bolečin in epileptičnih napadov. Raziskava rabe v slednji namen je z dovoljenjem Državne komisije za medicinsko etiko potekala tudi v Sloveniji.

Že predpisovanje konoplje lahko zveča njeno ilegalno rabo, legalizacija osebne rabe pa bi pri nas ustvarila oz. zvečala novo odvisnost z vsemi slabimi posledicami, podobnimi kot pri tobaku in alkoholu.

Dokazano je, da se že po rednih zmernih odmerkih marihuane poslabša pozornost, zmanjša pomnjenje in oteži učenje. Predoziranje, ki ni redko, povzroča akutne zdravstvene težave, ob hkratnem delovanju drugih zaužitih drog lahko tudi smrt. Trajne in pozne škodljive učinke na zdravje še proučujejo – tako kot tudi morebitne dobre učinke, ki jih nekateri radi poudarjajo.

Iz ZDA, kjer je uživanje legalizirano v 24 zveznih državah, prihajajo presunljiva statistična poročila: po legalizaciji rabe se je precej zvečalo število prometnih nezgod pod vplivom te droge, v kombinaciji z alkoholom tudi takih s smrtnim izidom, število izostankov z dela se je zaradi akutnih učinkov rabe konoplje zvečalo za desetine milijonov ur letno. Podatkov o sicer predvidljivi zmanjšani delovni učinkovitosti ni. Poraslo je število delovnih in drugih telesnih poškodb …

Res je leta 2024 legalna prodaja marihuane gospodarstvu navrgla 112,4 milijarde dolarjev, a obenem še ni ocenjeno, kolikšen je znesek škode, ki jo letno povzroči legalna raba. Kot pri dovoljenih »drogah« prav verjetno presega družbeni denarni dobiček.

Kakšen je neto »izplen«, še posebej po upoštevanju nedenarnih učinkov na socialnem področju, še ni ocenjeno, a je predvidljiv. Ali ga moramo res v Sloveniji ugotavljati tudi na »lastni koži«?

Sprejetje predloženega zakona o omejeni osebni rabi konoplje je mogoče razumeti kot dopolnitev zakona o pomoči pri samomoru, le da ne pomaga v smrt samo posamezniku, ampak narodu.

***

Anton Žakelj, Logatec