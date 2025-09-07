  • Delo d.o.o.
    Pisma bralcev

    Legalizacija osebne rabe konoplje

    Sprejetje predloženega zakona je mogoče razumeti kot dopolnitev zakona o pomoči pri samomoru, le da ne pomaga v smrt samo posamezniku, ampak narodu.
    FOTO: Borut Tavčar/Delo
    FOTO: Borut Tavčar/Delo
    Anton Žakelj
    7. 9. 2025 | 05:00
    Šele zadnje dni se v javnih občilih pojavljajo resni strokovni pomisleki proti legalizaciji rabe konoplje za omejeno osebno rabo (v t. i. rekreativne namene). Prej je bilo videti, kot da je glavno vprašanje, kje vse se bi smela uživati.

    Za zdravstvene namene pa konoplja tudi ni panaceja (čudežno zdravilo za vse bolezni); registrirana je predvsem za lajšanje sicer neobvladljivih bolečin in epileptičnih napadov. Raziskava rabe v slednji namen je z dovoljenjem Državne komisije za medicinsko etiko potekala tudi v Sloveniji.

    Že predpisovanje konoplje lahko zveča njeno ilegalno rabo, legalizacija osebne rabe pa bi pri nas ustvarila oz. zvečala novo odvisnost z vsemi slabimi posledicami, podobnimi kot pri tobaku in alkoholu.

    Dokazano je, da se že po rednih zmernih odmerkih marihuane poslabša pozornost, zmanjša pomnjenje in oteži učenje. Predoziranje, ki ni redko, povzroča akutne zdravstvene težave, ob hkratnem delovanju drugih zaužitih drog lahko tudi smrt. Trajne in pozne škodljive učinke na zdravje še proučujejo – tako kot tudi morebitne dobre učinke, ki jih nekateri radi poudarjajo.

    Iz ZDA, kjer je uživanje legalizirano v 24 zveznih državah, prihajajo presunljiva statistična poročila: po legalizaciji rabe se je precej zvečalo število prometnih nezgod pod vplivom te droge, v kombinaciji z alkoholom tudi takih s smrtnim izidom, število izostankov z dela se je zaradi akutnih učinkov rabe konoplje zvečalo za desetine milijonov ur letno. Podatkov o sicer predvidljivi zmanjšani delovni učinkovitosti ni. Poraslo je število delovnih in drugih telesnih poškodb …

    Res je leta 2024 legalna prodaja marihuane gospodarstvu navrgla 112,4 milijarde dolarjev, a obenem še ni ocenjeno, kolikšen je znesek škode, ki jo letno povzroči legalna raba. Kot pri dovoljenih »drogah« prav verjetno presega družbeni denarni dobiček.

    Kakšen je neto »izplen«, še posebej po upoštevanju nedenarnih učinkov na socialnem področju, še ni ocenjeno, a je predvidljiv. Ali ga moramo res v Sloveniji ugotavljati tudi na »lastni koži«?

    Sprejetje predloženega zakona o omejeni osebni rabi konoplje je mogoče razumeti kot dopolnitev zakona o pomoči pri samomoru, le da ne pomaga v smrt samo posamezniku, ampak narodu.

    ***

    Anton Žakelj, Logatec

    Pisma bralcev
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko

    Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.
    Zorana Baković 6. 9. 2025 | 09:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    konopljalegalizacijazakonodaja

    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Belorusinji prvič letos lovorika za grand slam

    Amanda Anisimova se je v New Yorku dobro upirala favoritinji Arini Sabalenka, slednja pa je bila v ključnih trenutkih finala vendarle boljša.
    7. 9. 2025 | 07:14
    Nedelo
    Kolumna

    Dildi na igrišču in facebook skupina Moja žena

    Profesionalne športnice se v številnih panogah še zmeraj borijo, da bi imele enak ugled kot moški kolegi. Mizoginija je pogosto prikrita, subtilna.
    Anja Intihar 7. 9. 2025 | 07:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Odprto pismo Komisiji za etična vprašanja UL

    Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.
    7. 9. 2025 | 07:00
    Nedelo
    Čipke v Cerkljanskem muzeju

    Tradicija, ki se je ne bi sramoval niti maršal Tito

    Zgodba, ki stoji za klekljano umetnino iz Cerkljanskega muzeja, je nadvse zanimiva in sega v čas druge svetovne vojne.
    Anja Intihar 7. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Nedelo
    Pogovor

    Irena Fonda: Avstrijec čik vedno odvrže na tla, Američan nikoli

    Dva kilometra hoje od Seče do Lucije in tri tisoč pobranih cigaretnih ogorkov. Biologinja Irena Fonda opozarja, da naše okolje kliče na pomoč.
    Grega Kališnik 7. 9. 2025 | 06:00
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Odprto pismo Komisiji za etična vprašanja UL

    Od komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.
    7. 9. 2025 | 07:00
    Nedelo
    Čipke v Cerkljanskem muzeju

    Tradicija, ki se je ne bi sramoval niti maršal Tito

    Zgodba, ki stoji za klekljano umetnino iz Cerkljanskega muzeja, je nadvse zanimiva in sega v čas druge svetovne vojne.
    Anja Intihar 7. 9. 2025 | 06:00
    Nedelo
    Pogovor

    Irena Fonda: Avstrijec čik vedno odvrže na tla, Američan nikoli

    Dva kilometra hoje od Seče do Lucije in tri tisoč pobranih cigaretnih ogorkov. Biologinja Irena Fonda opozarja, da naše okolje kliče na pomoč.
    Grega Kališnik 7. 9. 2025 | 06:00
