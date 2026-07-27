Lipicanci niso v Kladrubyju: tam domuje starodavna češka pasma konj

V Delu je bilo 17. julija v članku z naslovom Dežela Češka v državi Češki objavljeno: »Manj kot sto kilometrov vzhodno od Prage je še en kraj, ki je nekako povezan s Slovenijo. Kladruby nad Labo je vaška občina s samo 660 prebivalci, vendar je tam ena največjih in najbolj znanih kobilarn lipicancev na svetu, kot sta Lipica v Sloveniji in Piber na avstrijskem Štajerskem.« Izrazito me motita vsaj dve dejstvi. Prvo je, da je povsem napačno navedeno, da je v kraju Kladruby ena največjih in najbolj znanih kobilarn lipicancev. Tu je res ena najstarejših kobilarn na svetu, vendar ne lipicancev, ampak je ta kobilarna dom najstarejše izvirne češke pasme konj – starega kladrubskega konja oziroma konja tipa galacarrossier pasme stare kladruby. V začetku 17. stoletja so v tamkajšnji cesarski ...