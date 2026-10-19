Ljudje in nadljudje

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Ljudje na eni – kdo pa je na drugi strani? Nenehno poslušamo, da ponujamo ljudem; delamo dobro za ljudi; sprašujemo ljudi; ljudje nas sprašujejo; čakamo, kako bodo ljudje odgovorili; ljudje nam sporočajo; ljudem smo obljubili: ljudi oproščamo tega prispevka! Kdo so to – mi, nam, nas? V kakšnem odnosu so z ljudmi? Nadrejeni – podrejeni? Koga vse predstavljajo ljudje? V slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki je v svoji prvi izdaji izhajal od leta 1970 do 1991, je v petih knjigah na okrog pet tisoč straneh gotovo mnogo izrazov, s katerimi bi natančneje opredelil ljudi. Na primer prebivalci, meščani, volivci, Gorenjci, Štajerci, delavci, študentje, upokojenci; razvrstili spraševalce in vprašane, nadrejene, podrejene! Tako pa si ne morem kaj – ne znam drugače, kot da na drugo stran ljudi ne postavim nadljudi!

S tem zapisom bi rad opozoril na bogastvo slovenskega jezika, na njegovo bogato izrazoslovje (čeprav je Fran Levstik, eden največjih izobražencev tistega časa, menil, da naš jezik ni primeren v znanosti, je pa v stoletju in pol zelo napredoval!). Le poznati ga je treba, hoteti uporabljati! Da ne bi bilo treba nadljudi uvrščati med Übermensch (ibermenše)!

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Marjan Weisseisen, Golnik.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.