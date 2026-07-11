Malomarnost kriminalistov in tožilcev pri izkoriščanih delavcih

Vse čestitke Novici Mihajloviću za izvrstni članek pod naslovom Reševanje Stevanovićevega poslanca utegne rešiti oškodovane delavce – in podnaslovom: »Spopadi političnih elit redko dajejo upanje izkoriščanim delavcem, tisti med Stevanovićem in Mescem bi lahko bil drugačen«. Sicer zelo utemeljeni odpor velikega dela javnosti proti skrajno problematičnemu političnemu preračunljivcu Stevanoviću je tu pustil ob strani in se je raje posvetil bistvu zadeve SSI Schaefer, ki jo je Stevanović poskusil instrumentalizirati za svoje politične interese in za napad na bivšega ministra za delo in socialne zadeve Mesca.

Ali bi to ministrstvo v tisti zadevi moglo in moralo narediti za izkoriščane delavce kaj več, kot je, ne vem in članek o tem ne govori. Sem pa leta 2021, ko je to ministrstvo vodil Janez Cigler Kralj iz NSi, v do neke mere podobni zadevi bolj od blizu videl, kako so ministri tu odvisni od tega, kako jim problem predstavijo njihovi podrejeni, ki so za reševanje tistega problema neposredno odgovorni. V tistem mojem primeru je bilo njihovo ravnanje po moji presoji celo kaznivo, zato sem zoper njih vložil kazensko ovadbo, a je bil odpor proti temu (z izmikanjem) najprej na tožilstvu in zdaj še na sodišču (z molkom) tako močan in učinkovit, da se zadeva že tri leta in pol ne premakne nikamor. Toliko mimogrede o mojih izkušnjah s tožilskim in sodniškim odnosom do takih zadev.

A vrnimo se k zadevi SSI Schaefer (izkoriščanje delavcev). Tam še mnogo hujše ovire od teh mojih doživlja odvetnica teh delavcev Špela Mesesnel. Kakšne, je nazorno opisano v članku, ob katerem se oglašam. Na koncu novinar citira odvetnico, ki pravi, da so »kriminalisti in tožilci nedotakljivi, čeprav se jim dokaže, da svoje delo opravljajo malomarno«, in novinar končuje članek z (obupanim?) vprašanjem: »Ji bo kdo končno prisluhnil?« Jaz sem ji in sem zato napisal tale odmev. Vprašajmo zdaj odgovorne – odgovorne za malomarno delo kriminalistov in tožilcev: boste v tej sramotni zadevi končno že naredili, kar vam nalagata zakon in vest (če jo še imate)?

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Matevž Krivic, Spodnje Pirniče.

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