Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Prispevek, objavljen v Sobotni prilogi, je natančno zadel bistvo slovenske tranzicijske nevroze. Je diagnoza naše kronične nesposobnosti, da bi proaktivno upravljali z javnim prostorom. Avtor upravičeno izpostavlja največji tranzicijski škandal: izgubo enotnega javnega nadzora nad samim trgom, ploščadjo in podzemno garažno hišo. Kako je osrednji državni trg visoke simbolne vrednosti sploh prešel v zasebne roke? Ključni krivec je sistemski kaos pri evidentiranju grajenega podzemlja. Čeprav je starejša zakonodaja jasno določala, da se stavbišče evidentira pod temelji stavbe – kar je pravno vključevalo vse kleti in podzemne etaže –, pa nepremičninsko-upravna praksa tega v ...