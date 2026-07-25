Med strahom in paternalizmom

Dr. Pribac v nedavno objavljenem prispevku piše, da se ne more strinjati s tem, da je zdravljenje z dvojnim učinkom lahko tudi kaj drugega kot evtanazija. Za razumevanje razlike med zdravljenjem z dvojnim učinkom in evtanazijo moramo izhajati iz definicije Svetovnega zdravniškega združenja, ki je evtanazijo opredelilo kot zdravnikovo namerno dajanje smrtonosne snovi ali izvajanje posega z namenom povzročitve smrti pacienta, ki je sposoben odločanja in je tak poseg zahteval prostovoljno. Zdravljenje z dvojnim učinkom pa še vedno temelji na doktrini dvojnega učinka, ki ob izpolnjevanju štirih pogojev dopušča povzročitev škode kot nenameren in zgolj predviden stranski učinek. V medicinski deontologiji in etiki nasploh je namera pomemben element moralnega ravnanja. Nedvomno obstaja razlika v ...