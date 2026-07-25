Med strahom in paternalizmom

Nedvomno obstaja razlika v pravni in etični odgovornosti med tem, ali nekdo drugega ubije namenoma ali pa je smrt posledica nenameravanega dejanja.
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Verjamem, da bi bilo več posluha med zdravniki, če jih predlagatelji zakona ne bi prikazovali kot »zastrupljevalce v belih haljah«. FOTO: Dejan Javornik
Dr. Pribac v nedavno objavljenem prispevku piše, da se ne more strinjati s tem, da je zdravljenje z dvojnim učinkom lahko tudi kaj drugega kot evtanazija.
Za razumevanje razlike med zdravljenjem z dvojnim učinkom in evtanazijo moramo izhajati iz definicije Svetovnega zdravniškega združenja, ki je evtanazijo opredelilo kot zdravnikovo namerno dajanje smrtonosne snovi ali izvajanje posega z namenom povzročitve smrti pacienta, ki je sposoben odločanja in je tak poseg zahteval prostovoljno.
Zdravljenje z dvojnim učinkom pa še vedno temelji na doktrini dvojnega učinka, ki ob izpolnjevanju štirih pogojev dopušča povzročitev škode kot nenameren in zgolj predviden stranski učinek.
V medicinski deontologiji in etiki nasploh je namera pomemben element moralnega ravnanja. Nedvomno obstaja razlika v ...
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