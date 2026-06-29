Četrtega junija v urah menjave slovenske vlade je večina medijev zgrešila pomemben dogodek za slovensko oziroma gorenjsko zdravstvo: v bolnišnici Jesenice so predali v uporabo nov MR-tomograf. Prejšnji je bil star 15 let. V nam bližjih državah MR-tomografe zamenjajo po okoli petih letih.

Na radiološkem oddelku (z njimi sodelujem poldrugo desetletje) kljub nenehnemu pomanjkanju radioloških inženirjev podnevi in ponoči zelo strokovno opravijo številne preiskave. Na novem tomografu bodo precej bolj kakovostne preiskave narejene hitreje. Vse priznanje radiološkemu oddelku in vodstvu bolnišnice, da so v nasprotju z večino drugih slovenskih zdravstvenih ustanov v celoti sami financirali 3,2 milijona vreden projekt.

V predvolilnem času sta se predsednik vlade in ministrica za zdravje slikala ob odprtju obnovljenih dvigal in »odprtju« še po dveh mesecih nevseljenih bolnišničnih oddelkov. Ta dan niso našli nikogar, ki bi se udeležil odprtja.

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Miha Škrbec, Ljubljana.

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