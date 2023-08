Mirovni proces za nadaljevanje spopadov? (2)

Ne vem, od kod samozavest nekaterih Slovencev, da javno ponujajo rešitve za ukrajinsko krizo – na primer pod zgornjim naslovom 25. avgusta v Pismih bralcev na sedmi strani Dela. So tako izobraženi, imajo take izkušnje ali jih je razsvetlil »tisti tam zgoraj«?

ZDA in EU delujejo napačno, treba je ustaviti napade, sprejeti stanje, kakršno je sedaj ... in kaj? Pogajanja, ki ne bodo prinesla rešitev, sprejemljivih za napadeno državo. In to je hrana za množico zdaj spečih imperialističnih sil, da lahko uporabijo Putinovo taktiko: napadi, slej ko prej boš imel koristi od tega. Pa taka stališča nekako razumem pri, na primer, predstavniku manjšine pri nas (A. Juri), saj nekje v podzavesti še tli želja po združitvi z matično državo (seveda z visokimi etičnimi standardi). Zakaj pa čustveno neobremenjeni tako navijajo za Putina, mi ni jasno. Pa bi prej iskal razlog v njihovi nevednosti kot kje drugje.

Če se privoli v Putinovo taktiko, se bo prej ali slej v Evropi (in/ali drugje) našel despot, ki bo insceniral ali samo s silo vzel od šibkejšega tisto, kar mu po »naravi pripada«. In možnosti je precej, tudi v naši neposredni bližini. Je pa to predpostavka kot tudi to, da sedanje stanje vodi v jedrsko svetovno vojno. Po mojem je to manj verjetno kot tisto prvo. Zato bi veljalo razmisliti, da se Ukrajino sprejme v Nato, tako bi bila udeležena v vojni Rusija s priskledniki in Evropa z Ameriko (Kanado ...). Prepričan sem, da si Rusija ne bo privoščila jedrskega spopada, v katerem bo največji poraženec predvsem Putin.

Oglasil sem se zato, ker se v javnosti objavlja več stališč kritikov EU in ZDA ter manj zagovornikov njune politike.