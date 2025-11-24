Mit nas deli, ne osvobaja

V Sobotni prilogi sem prebral tako zapis g. Lojzeta Peterleta kot odgovora g. Vladimirja Tropa in g. Tadeja Goloba.

Najprej odgovor g. Tropu: izid glasovanja referenduma o osamosvojitvi Slovenije in ustanovitev države Slovencev nista nobeno »bogaboječe izmikanje resnici, spreobračanje preganjavih misli in laž«, kot ste zapisali, ampak dejstvo in resnica. Dvaindevetdeset odstotkov Slovencev je glasovalo za samostojno državo. Nihče osamosvojitve ni imenoval tudi osvoboditev. Mnogi pa so pri tem tiho pričakovali pravičnejše odnose v družbi. Takšne, pri katerih se ljudi ne bi delilo na »osvoboditelje, avantgardo slovenskega naroda« (kot so se nekateri sami imenovali), nadljudi (kot bi jih nekoč imenovali v neki drugi državi) in preostalo zaostalo rajo, v glavnem tisto, ki je hodila v cerkev. Prav ta del Slovencev je odločilno pripomogel k temu, da imamo danes svojo državo, kar je nedvomno velika vrednota.

Seveda so se g. Lojze Peterle in drugi osamosvojitelji z zlatimi črkami zapisali v slovensko zgodovino, saj so ogromno tvegali in živeli v zavedanju, da so vsak trenutek lahko odstranjeni in likvidirani. Zaslužijo si vse spoštovanje Slovencev in prav gotovo tudi kak spomenik. To bi bilo več kot pošteno!

G. Golobu pa tole: čeprav je svojo izjavo »o domobrancih kot o vojaškem delu avtohtone slovenske fašistične države« označil za pretiravanje, bi jo moral preklicati in se opravičiti, saj taka država v Sloveniji ni nikoli obstajala. Prav to je spodbudilo g. Peterleta k zapisu v Sobotni prilogi. Ob navedbi, da je (g. Golob) v svoji novinarski in pisateljski karieri nekajkrat prišel v stik z ljudmi z zgodbami iz let 1941–1945 in da je to dovolj, da ve, koliko več je bilo pobojev, povzročenih od belogardistov, kot od partizanov, pa naslednje: škoda, da ni prebral še kakšne knjige, poslušal pretresljivih izpovedi pričevalcev ali tistih, ki so po Kočevskem rogu, Hudi jami, Teharjah in še kje izkopavali okostja pobitih.

***

Franc Može, Novo mesto