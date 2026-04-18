Moški smo pri podpiranju žensk včasih preveč priliznjeni

Všeč mi je, če moški podpirajo ženske v njihovih prizadevanjih za enake možnosti. Včasih smo pri tem vendarle preveč priliznjeni. Tako, na primer, literarni kritik piše o »ženski likinji« v romanu. Takole nekako gre najbrž njegova misel: če zapišem »moški lik«, moram politično korektno ali feministično prijazno zapisati »ženska likinja«.

Če bi namesto besedice »lik« zapisali drugo lepo slovensko besedo »podoba«, bi torej pisalo »ženska podoba« in – enakopravno – »moški podob«? Ali pa morda »moški značaj« – »ženska značaj(k)a«? »Ženska vloga« – »moški vlog« (morda celo »vložek«). Ne gre, dobrohotnosti navkljub.

dr. Blaž Mesec, Ljubljana