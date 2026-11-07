Na zatohli strani Alp

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Z ogorčenjem sem prebrala kolumno dr. Saše Dolenca, doktorja filozofije, fizika in publicista. Dr. Dolenc je soustanovitelj in urednik portala Kvarkadabra – spletnega medija, ki je že od leta 1997 pomemben del slovenskega znanstvenega in kulturnega prostora. Pri njegovem delovanju je sodelovala vrsta znanstvenikov, med njimi tudi priznana promotorka žensk in etike v znanosti dr. Jana Kolar.

Kvarkadabra je poleg poljudnega predstavljanja znanosti delovala tudi pri pripravi strokovnih poročil za državo, nedavno o vplivu generativne umetne inteligence na družbo itd. Njena neodvisnost omogoča kritično obravnavo znanstvenih in družbenih vprašanj, tudi tistih, ki niso vedno po volji odločevalcev. Prav to je ena od pomembnih nalog demokratične družbe!

A letos je bilo njeno financiranje na javnem razpisu Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) prvič zavrnjeno. Dr. Dolenc v svoji kolumni razkriva nepravilnosti ocenjevalnega postopka: pomanjkljivo transparentnost, izbiro nekompetentnih recenzentov in neustrezne možnosti učinkovitega odziva prijaviteljev na njihove kritike. Še posebej pa je tu sporna ocena mednarodnega sodelovanja. Recenzent je Kvarkadabri priznal odlične reference, vendar ji je kljub temu odbil točke, češ da njena povezanost z mednarodnim okoljem ni dovolj jasno predstavljena.

Pri tem je npr. sodelovanje v Unescovi Svetovni komisiji za etiko znanosti in tehnologije (COMEST) ter poročili o etiki kvantnega računalništva in vplivu generativne umetne inteligence na znanost popolnoma »prezrl«. Aris je to sodelovanje označil za dejavnost bolj organizacijske narave, čeprav gre za oceno temeljnih etičnih vprašanj znanosti in tehnologije tega mednarodnega telesa.

Neutemeljene in površne ocene so bile žal pogoste nepravilnosti Arisovega sistema ocenjevanja, zaradi katerega so se že večkrat znašli v težavah tudi mnogi drugi prijavitelji. Toda tu ne gre le za zavrnitev enega projekta, temveč za usodno, celotno institucionalno podporo promociji znanosti oz. institucije – kar praktično pomeni veliko škodo za potencialni razvoj družbe oziroma države, ki ga je ta portal podpiral!

Čeprav postajajo nevladne organizacije (NVO) deklarirani trn v peti novi vladi, naj poudarim, da gre v tem primeru za javno, dolgoletno podporo komuniciranju znanosti z javnostjo, ki je eden od pomembnih elementov družbenega/tehnološkega razvoja – tako poudarjanega tudi v novem omnibus zakonu! Očitno pa ostaja pri lepih besedah in figi v žepu. V času hitrega razvoja novih, na znanosti temelječih inovacij in tehnologij je povezovanje znanosti z družbo nujno. Brez razumevanja znanstvenih spoznanj ni mogoče oblikovati ustreznih razvojnih politik.

Če želimo odprto, mednarodno vpeto in družbeno odgovorno znanost, moramo zagotoviti tudi neodvisno in kakovostno komuniciranje znanstvenih spoznanj. Po tridesetih letih delovanja Kvarkadabre bi se morala vrata za njeno nadaljnje delo še bolj odpreti, ne pa zapreti.

Neodvisno javno komuniciranje znanstvene misli ne bi smelo biti predmet točkovanja, še manj pa razlog za institucionalno izključevanje! Zato ni slučaj, da se je prav letos tej instituciji oz. osebno dr. Saši Dolencu Inženirska akademija Slovenije (IAS) odločila podeliti tradicionalno priznanje za dolgoletno delo na področju promocije inženirstva in/ali znanosti. Paradoksalno – je bila prav letos zavrnjena organizacija, katere delo je IAS prepoznala kot pomemben prispevek k promociji znanosti? Ob tej odločitvi je ostala brez besed ...

Dozdeva se mi, da praktična ukinitev sredstev za delovanje Kvarkadabre, katere kakovostno in že desetletja cenjeno dejavnost naša znanstvena srenja priznava, morda nakazuje načrtovani »cunami« ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino – kamor seveda sodi Aris. Dva meseca prej je namreč celo brez točkovanja minister dr. Borut Rončević (ki je sam doktoriral s temo Modeli razvojnih strategij) kar sam ocenil »trajnost« kot nepotrebno razvojno strategijo. Sprva v pismu predsedniku prof. dr. Niku Tošu, zatem z odlokom in kasneje z ad hoc zakonom je minister ukazal ukiniti tudi AZTRS – Akademijo znanosti za trajnostni razvoj RS. Naslednji, prosim!

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prof. dr. Tamara Lah Turnšek, članica AZTRS in IAS

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.