Minister Borut Rončević je na moje opozorilo glede financiranja Kvarkadabre odgovoril, da ministrstvo nima »popolnoma nič« pri izbiri projektov, saj o njih odloča samostojna javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris). Takšna izjava je zavajajoča, saj enači strokovno avtonomijo pri izbiri projektov z zakonsko odgovornostjo ministrstva za nadzor nad delovanjem agencije. Kot je v pojasnilu najinih komentarjev na družbenih omrežjih pravilno poudaril dr. Sašo Dolenc, nihče še zdaleč ne zahteva, da minister odloča namesto strokovnih ocenjevalcev. Vendar 90. člen zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) ministrstvu izrecno nalaga nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo delovanja Arisa. Tudi 47. člen ZZrID določa štiri ...