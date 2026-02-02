  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Naj bistvo postane očem vidno!

    Vključujoči odnosi so dragocenost, ki jo je treba vzdrževati, a jo lahko hitro zapravimo.
    Nepoznani dijakinji Niki svetujem, naj bo pogumna in uporna, saj bo še srečevala v duhu omejene ljudi, ki ji bodo kot invalidki nastavljali dodatne ovire. FOTO: Pixabay
    Nepoznani dijakinji Niki svetujem, naj bo pogumna in uporna, saj bo še srečevala v duhu omejene ljudi, ki ji bodo kot invalidki nastavljali dodatne ovire. FOTO: Pixabay
    mag. Vanda Rebolj
    2. 2. 2026 | 06:00
    5:59
    Nekateri mediji že dalj časa mrcvarijo dijakinjo Niko s kamniškega šolskega centra (GSŠRM), invalidko na vozičku, ker želi na maturantski izlet v Rim. Zadeva se plete vse bolj v nasprotju z načeli, ki jih zagovarjamo kot napredna in humana družba.

    Oglašajo se celo spletni navijači za in proti dijakinji, odločevalci pa si izmišljajo, zakaj se ne more pridružiti sošolcem. Vključujoči odnosi so dragocenost, ki jo je treba vzdrževati, a jo lahko hitro zapravimo. Nikino javno mrcvarjenje služi slednjemu. Zlasti pa implicitni namigi, da bo prisotnost invalida drugim pokvarila izlet, zato naj ostane doma.

    Poglejmo v Nikino širše in ožje šolsko okolje. Zavod, danes se imenuje CIRIUS, ki skrbi za šolske, bivanjske in zdravstvene potrebe invalidnih otrok, bo prihodnje leto v Kamniku praznoval 80 let. Dolgotrajna prisotnost invalidov je Kamniku prinesla dosti dobrega, saj so ljudje večinoma ponotranjili dejstvo, da dosegamo cilje na različne načine in da je odstranjevanje ovir pri tem bistveno, moralno gledano pa tudi dolžnost.

    Ni vse idealno, a je precej bolje kot drugje, kjer sem delovala in take izkušnje nimajo. Kamniški srednješolski objekt so financirali občani kamniške občine s samoprispevkom po uspelem referendumu. Že zasnovan je tako, da omogoča dostop tudi gibalno oviranim povsod, kjer se gibajo dijaki. Bila sem v gradbenem odboru in se spomnim, da je bila ves čas prisotna misel, ali je neka rešitev primerna za gibalno in drugače ovirane.

    Objekt ima dostope in prehode z rampami namesto stopnic, ima sanitarije za invalide in številne ukrepe, ki so se nabirali izkustveno. Tudi klima na šoli je bila vedno vključujoča, kar je bilo širše znano, zato so se v GSŠRM vpisovali ali prepisovali tudi dijaki, ki niso imeli gibalnih težav, so pa teže prenašali netolerantno šolsko okolje.

    Na vsej šoli se je razvil občutek dolžnosti, da si moramo odstranjevati ovire. Spomnim se, da se je nekajkrat zgodilo, da je ves razred zahteval, da gre gibalno ovirani sošolec na izlet ali ekskurzijo z njimi, sami pa so v okviru zmožnosti ponudili rešitve. Končno pa naj to reši šola! In večinoma je. Glavna težava je bila tudi nekoč zagotovitev spremljevalca.

    Invalidi z GSŠRM so hodili tudi na maturantske izlete, če so to želeli, razen tistih, ki so potrebovali življenjsko pomembne naprave ali možnost hitre zdravstvene intervencije. Vnaprej je bilo jasno, da kake znamenitosti tak dijak ne bo videl, s spremljevalcem bo počakal skupino. Ob njegovih osebnih potrebah pa ga bodo počakali sošolci. Agencija in udeleženci se o vsem dogovorijo vnaprej.

    Gotovo je del izleta v Rim namenjen ogledu Vatikana. Tam sem bila pred kratkim. Vem, da je celotno področje urejeno po meri invalidov. Lahko dobijo spremstvo tamkajšnjega osebja, vstop mimo čakalnih vrst in drugo pomoč. Tako je vse tamkajšnje bogastvo dostopno tudi oviranim.

    Drži, da stari Rimljani niso asfaltirali cest, zato so v antičnem Rimu in okoli Koloseja poti neravne, povsod je precej kock, a niso neprehodne. Ljudi na vozičkih sem srečala tudi tam. Agencija Ars longa in drugi vpleteni intelektualci bi lahko vedeli, da Kolosej na spletu oglašuje, da je dostopen z vozički.

    Tudi potovanja so vse bolj dostopna za vse. Letališča imajo protokole za potnike invalide, vstopajo in izstopajo pred drugimi in ob pomoči letališkega osebja. To velja tudi za vlake in delno za avtobuse. Agencija mora ponekod napovedati prihod posebnega potnika.

    Gibalno ovirani dijak na potovanju torej potrebuje spremstvo, čeprav osebno nego zmore sam. Nekateri spremljevalci so bili iz invalidove družine, drugi iz vrst znancev, ne kdor koli. Seveda pa je zanj treba plačati. Agencije, ki kaj dajo nase in niso le nabiralniki denarja, spustijo ceno, kar ustreza programu, saj je za invalida vedno nekoliko okrnjen.

    Ko gre za plačilo spremljevalca za dijakinjo Niko, izdajmo, da je GSŠRM premožen šolski zavod, saj ima obsežno tržno dejavnost (obrat šolske prehrane in izobraževanje odraslih), zato si lahko privošči več kot večina šol. Le hoteti je treba ob poznavanju poslovanja zavodov, računovodskem znanju za nerutinske manevre in spoštljivosti do vsakega dijaka v vsakršnih omejujočih okoliščinah.

    Nepoznani dijakinji Niki svetujem, naj bo pogumna in uporna, saj bo še srečevala v duhu omejene ljudi, ki ji bodo kot invalidki nastavljali dodatne ovire in se izgovarjali na birokratska pravila, pomanjkanje denarja, luknjo v sistemizaciji delovnih mest ali raje priznali lastno nesposobnost, kot da bi pomagali: »Saj bi, a ne morejo, ne smejo ...«

    Njeni šoli pa svetujem, naj ne zapravi empatije do dijakov, ki živijo malo ali zelo drugače, saj se je v tej smeri plemenitila mnogo desetletij, kar do neke mere velja za ves Kamnik.

    ***

    mag. Vanda Rebolj, ravnateljica in direktorica GSŠRM 15 let, Kamnik.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

