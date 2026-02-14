Naj se predvideni suhi zadrževalniki umaknejo iz DPN za Spodnjo Savinjsko dolino

Na območju krajevne skupnosti Šempeter so predvideni kar štirje od osmih suhih zadrževalnikov. Kar dva zadrževalnika sta načrtovana z višjo gladino vode, kot je nadmorska višina večine hiš v južnem delu Šempetra. Nadmorska višina Šempetra, merjena pri cerkvi svetega Petra, znaša 271 metrov, večina hiš stoji na nadmorski višini 266 do 267 metrov (pritličje, kar pomeni, da so kleti še nižje).

Primeri: Suhi zadrževalnik Roje predvideva višino nasipa 263,3 m in maksimalno gladino vode 262,5 metra.

Sledijo suhi zadrževalnik Šempeter 1 z višino nasipa 267,3 in gladino vode 266,5 m, Šempeter 2 z višino nasipa 269,3 m in gladino vode 268,5 m in suhi zadrževalnik Dobrteša vas, katerega višina nasipa naj bi znašala 271,8 m in z gladino vode 271 metrov.

Ob poplavah leta 1990 je bila na mojem naslovu Starovaška ulica 34 (nadmorska višina kleti znaša 264,2 m) voda približno 4 cm pod nivojem kletnih tal. Hiša na tem naslovu stoji od leta 1954 in nikoli ni imela talne vode v kleti. Z ukrepi, ki jih predvideva DPN, pa se utemeljeno bojim, da bom imel vodo ne samo v kleti, ampak tudi v pritličju. Ker sem tetraplegik in priklenjen na voziček in posteljo, se tega bojim še toliko bolj.

To so moji tehtni argumenti, da se predvideni suhi zadrževalniki umaknejo iz DPN za Spodnjo Savinjsko dolino.

Postavljam vprašanje, kdo bi bil pripravljen sprejeti takšna tveganja, kot jih v mojem primeru predstavljajo predvideni suhi zadrževalniki?

***

Alojz Strniša, Šempeter.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.