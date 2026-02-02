Naj se že enkrat zmenijo, beli in rdeči (kot da je to najenostavnejša stvar na svetu!), je dejal Miha Mazzini v Bergantovi Debati (TV SLO, 25. januar)! Najbolj se je za to trudila (desetletja) Spomenka Hribar. In naposled ugotovila, da to pri nas ni mogoče.

A ne zaradi komunistov, ampak zato, ker ne moreš »ustaviti desnice«! Sprava pri nas ni možna, ker je ne želita ne Cerkev ne desnica. Spravo je treba želeti, hoteti in živeti. Obe pa hočeta oblast!

***

Marjan Weisseisen, Golnik.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.