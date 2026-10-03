Najboljša kratka krimizgodba

Zavoda Za dobro branje in Divja misel sta razpisala nagrado za najboljšo kratko krimizgodbo. Podeljena bo na festivalu Krimifest, ki bo potekal med 3. in 8. novembrom 2026 v Generalni policijski upravi, Slovenski kinoteki, na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti in Vodnikovi domačiji v Ljubljani.

Žirija v sestavi Andrej Blatnik, Maša Jelušič in Irena Štaudohar je upoštevala domiselnost zapleta in razpleta, literarno veščino in umeščenost v slovensko okolje ter med 51 prispelimi zgodbami kot zmagovalno izbrala zgodbo Zla sla, ki jo je napisala Jedrt Maležič.

V objavo predlaga še zgodbe Vsemu sem kos (Clavdia Kruse), Rop brez roparja (Klemen Lah), Kako sem postal serijski morilec (Tomo Podstenšek) in Paralaksa (Samo Rugelj).

Zmagovalna zgodba bo objavljena v Sobotni prilogi Dela 7. novembra 2026.

Uredništvo