    Napredek in izzivi obravnave funkcijske nevrološke motnje

    Pomembno pa je še nekaj, o čemer v medicini skoraj ne govorimo – skrb zase.
    Obravnava ljudi s funkcijsko nevrološko motnjo je zahtevna, ker razlaga bolezni obstaja, težje pa je bolniku z njo zares pomagati. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Obravnava ljudi s funkcijsko nevrološko motnjo je zahtevna, ker razlaga bolezni obstaja, težje pa je bolniku z njo zares pomagati. FOTO: Dejan Javornik
    Mojca Kirbiš
    11. 4. 2026 | 08:00
    Sem nevrologinja z dvajsetletnimi kliničnimi izkušnjami in lahko rečem, da so bolniki s funkcijsko nevrološko motnjo zaklad, ki razkriva vrzeli v našem razumevanju bolezni, delovanju zdravstvenega sistema in tudi v tem, kako se zdravniki soočamo z negotovostjo.

    Odličen članek, ki sta ga v Sobotni prilogi objavila Tanja Goltnik in Rok Berlot, je spodbudil dodaten razmislek, zakaj je obravnava teh bolnikov za zdravstvene delavce tako velik strokovni in osebni izziv, tudi kadar raven strokovnosti ni sporna.

    Ljudje s funkcijsko nevrološko motnjo pogosto ne sodijo v jasne diagnostične predale. Njihove težave so resnične, a jih ni mogoče preprosto pojasniti z okvaro živčevja, kot smo je vajeni pri drugih nevroloških boleznih.

    Od zdravnika zahtevajo nekaj, na kar ga formalno izobraževanje skoraj ne pripravi. V medicini se zelo dobro naučimo prepoznavati patološke procese, veliko manj pa prepoznavati človeka.

    Kompetence, kot so komunikacija, zaupanje v bolnika in zavedanje lastne ranljivosti, v izobraževanju zdravnikov skorajda nimajo mesta, pri obravnavi funkcijskih nevroloških motenj pa so ključne.

    Več tisoč Slovencev s to slabo prepoznano nevrološko motnjo

    Pomembno pa je še nekaj, o čemer v medicini skoraj ne govorimo – skrb zase. Zdravnik, ki nima možnosti razvijati lastne čustvene regulacije in predelovati težkih izkušenj iz kliničnega dela, bo težko dolgoročno ohranjal sočuten in varen odnos z bolniki.

    Ko se znajdemo brez opore, si pomagamo drugače: z distanco, s humorjem, z navidezno neranljivostjo. Včasih tudi z nezavednim prelaganjem odgovornosti na bolnika, ki ga označimo kot »zahtevnega«. Posledice tega niso le slabši izidi zdravljenja, temveč tudi slabše počutje in zdravje zdravnikov.

    Če bi izobraževanje zdravnikov razširili v smeri celostnega razumevanja človeka, kjer bi bili komunikacija, sočutje in skrb zase ob boku kliničnemu znanju in spretnostim, bi to pomembno izboljšalo obravnavo številnih bolnikov – ne le tistih s funkcijskimi motnjami.

    Takšen premik pa zahteva tudi razumevanje in financiranje celostnih pristopov zdravljenja s strani zdravstvenega sistema. Brez tega bodo tovrstne razprave ostajale na ravni dobrih namenov.

    Obravnava ljudi s funkcijsko nevrološko motnjo je zahtevna, ker razlaga bolezni obstaja, težje pa je bolniku z njo zares pomagati. Ti bolniki na svoji koži občutijo, da medicinsko znanje samo po sebi ni dovolj, če ga ne znamo umestiti v odnos, ki bolniku omogoča, da diagnozo sprejme in z njo tudi živi.

    ***

    Mojca Kirbiš, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
    10. 4. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
    Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev je padla

    Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

    Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
    10. 4. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Boks

    Kontroverzna boksarka spet dviguje prah: Ni me strah

    Alžirka Imane Khelif se zdaj dokazuje v poklicnem ringu in spogleduje tudi z ubranitvijo naslova olimpijske prvakinje v Los Angelesu.
    Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 08:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo v živo

    V živo:      V živo: Prvi pogovori po izbruhu vojne, obe delegaciji že v Islamabadu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    11. 4. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Artemis 2

    Velika vrnitev v globoko vesolje

    Padel je rekord v največji oddaljenosti vesoljskega plovila s človeško posadko od Zemlje, a to ni edini mejnik misije Artemis 2.
    Gorazd Utenkar 11. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Drama – iskrenost v najbolj intimnih odnosih

    Emma in Charlie sta ti pred poroko. Potem pa se odločita, da si bosta povedala najhujšo stvar, ki sta jo naredila. In potem se vse spremeni.
    11. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Zdravstvo

    Napredek in izzivi obravnave funkcijske nevrološke motnje

    Pomembno pa je še nekaj, o čemer v medicini skoraj ne govorimo – skrb zase.
    11. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Artemis 2

    Velika vrnitev v globoko vesolje

    Padel je rekord v največji oddaljenosti vesoljskega plovila s človeško posadko od Zemlje, a to ni edini mejnik misije Artemis 2.
    Gorazd Utenkar 11. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Drama – iskrenost v najbolj intimnih odnosih

    Emma in Charlie sta ti pred poroko. Potem pa se odločita, da si bosta povedala najhujšo stvar, ki sta jo naredila. In potem se vse spremeni.
    11. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Zdravstvo

    Napredek in izzivi obravnave funkcijske nevrološke motnje

    Pomembno pa je še nekaj, o čemer v medicini skoraj ne govorimo – skrb zase.
    11. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več

