Naredimo Trg republike

Ob nedavnem odprtju arheološke razstave v Cankarjevem domu je soprog predsednice republike Aleš Musar opozoril na pomen premišljene preobrazbe nekdanjih trgovskih in industrijskih objektov.

Kot zgleden primer je navedel nekdanjo veleblagovnico v Chemnitzu, zdaj uspešen arheološki in kulturnozgodovinski muzej Saške. Njegove besede niso bile zgolj opis tujega primera, ampak povabilo k razmisleku o tem, kaj lahko storimo doma – na Trgu republike v Ljubljani.

Nekdanja veleblagovnica s svojim pročeljem močno spominja na ljubljansko Namo – objekt, ki že od leta 1939 daje pečat mestu in priča o njegovi preobrazbi v sodoben urbani prostor. Da imamo tudi v Sloveniji uspešen primer takšne prenove, dokazuje blagovnica Globus v Kranju, zgrajena leta 1972. Ta inovativno zasnovan objekt s kortenskimi pročelji je bil leta 2011 uspešno prenovljen v svetlo in funkcionalno Mestno knjižnico.

Trg republike je osrednji državni prostor, ki ga sestavljajo parlament, vlada, predsedstvo republike in Cankarjev dom. To je urbanistično in simbolno izjemen prostor, ki ga je Edvard Ravnikar zasnoval v sozvočju z leta 1959 zgrajenim parlamentom kot dostojanstveno celoto sodobne države.

Kljub temu ne izkorišča svojih potencialov. Stavbe Maximarketa ter stolpnici TR2 in TR3 so kakovostni primeri arhitekturnega modernizma, vendar danes vsebinsko nedorečeni in brez jasne javne vloge.

Prav tu se odpira izjemna priložnost sedanjega trenutka. Vrnitev stolpnic v državno last bi omogočila racionalnejše delovanje države, združevanje razpršenih služb in učinkovitejšo uporabo prostora v neposredni bližini ključnih državotvornih institucij.

Ob minimalnih vzdrževalnih posegih bi lahko v razmeroma kratkem času nastal funkcionalen in reprezentativen državni center.

Posebno pozornost si zasluži objekt Maximarketa. Njegove velike, odprte etaže ponujajo možnosti za vsebine, ki presegajo še en muzej ali galerijo. Klet bi lahko ostala namenjena prebivalcem, pritličje z restavracijo in kavarno pa bi dopolnila vstopna predstavitev Slovenije – prostor, ki bi obiskovalce usmerjal k spoznavanju slovenskih mest, krajev ter kulturnih in naravnih znamenitosti.

Prvo nadstropje, odprt prostor, je primerno za razstavišče občasnih umetniških, kulturnih in gospodarskih predstavitev. V drugem nadstropju pa se ponuja priložnost za stalno reprezentančno razstavo Zgodovina Slovenije, namenjeno domači in tuji javnosti.

S preobrazbo objekta bi dobili sodobno zasnovan, javnosti odprt prostor, ki bi na razumljiv in privlačen način predstavljal Slovenijo – njeno zgodovino, kulturo, ustvarjalnost in sodobno identiteto. Prostor, namenjen tako prebivalcem kot tujim obiskovalcem, stičišče države in družbe.

Podobni razmisleki niso novi. Že pred štirimi desetletji so strokovnjaki predviden muzej narodno-osvobodilne borbe na Barju želeli nadomestiti s Centrom za dediščino z razstavo Slovenianum, ki bi povezal vse nosilce dediščine in celostno predstavil slovensko dediščino in identiteto.

Danes imamo znanje, izkušnje ter dobre tuje in domače prakse. Manjka samo politična volja in oseba ali skupina, ki bi projekt vzela za svojega in ga peljala do konca.

Dolgotrajna zgodba nove Nuka opozarja, kako hitro lahko velike ideje obstanejo v neskončnih razpravah. A Trg republike je preveč pomemben, da bi ga prepustili postopnemu propadanju in vsebinski praznini.

Vprašanje ni, ali si tak projekt lahko privoščimo, ampak ali si lahko privoščimo, da ga spet odložimo. Če bosta v ospredju stroka in skupna ambicija, lahko Trg republike spet postane prostor, v katerem se prepoznamo vsi – kot državljani in kot skupnost.

***

Mitja Guštin, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.