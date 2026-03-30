Narod si bo pisal sodbo sam

To so velike besede našega največjega pisatelja.

Umazana politična tekma oziroma televizijsko soočenje parlamentarnih in neparlamentarnih strank se mi je zdelo kot nogometna igra rdečih proti belim in obratno.

Vsaka »prava« ekipa ima svoje fanatične privržence, ki jih resnica in pravica ne zanimata, oziroma ju vsak vidi skozi svoja klubska očala. Ko prekršek naredijo »naši«, to ni nič takega, ko pa enak prekršek naredijo nasprotniki, je pa to skoraj zločin. Včasih se žaljiv sovražni govor tako hudo stopnjuje, da se tekma konča z izgredi, včasih tudi s smrtnim izidom.

Ponavadi skoraj vsak klub svoje boljše igralce čez čas proda, tako da lepo zaslužijo menedžerji, igralci in klub. Klubski privrženci pa ostanejo z dolgimi nosovi.

Nateg se sčasoma pozabi in vse gre spet po starih tirih. Podobno se dogaja v politiki, s to razliko, da gre pri tem za nateg volivcev.

Že nekaj časa hodim na volitve v upanju, da bodo »zmagali« tisti, ki bodo naredili najmanj škode. Za zdaj se mi želja še ni izpolnila, upam pa, da se mi bo še za časa mojega življenja.

Vlado Jeremič, Izola.

