Naš »totalitarni komunistični režim« je delil ugodne stanovanjske kredite

V Delu 16. avgusta se je pisec prof. dr. Andrej Umek načelno spravil na t. i. pozitivno diskriminacijo, ki jo zavrača najprej sam, pa tudi »vsi demokratično misleči ljudje«. »Ker nobena diskriminacija ne more biti pozitivna«, je »zavržna«, »ruši enega od temeljev demokratične družbe«, jo »v svoji propagandi uporabljajo ekstremistične in k totalitarizmu usmerjene skupine …«. Ne, ni tiskarski škrat!

Pod pojmom pozitivne diskriminacije (izraz pravilen ali zgrešen) se razume prednostno obravnavanje šibkejših skupin ljudi, družbeno v manj ugodnem položaju (ekonomsko, politično, socialno, biološko), da bi tako lahko dosegli pravice, dobrine, storitve …, ki jih sicer nimajo – pogosto – zaradi prejšnjih diskriminacij. A je to zgrešeno, zavržno?! Za koga?

Takšne humanistične namene pisec sila krivično, zanje naravnost žaljivo, pripisuje napačni strani, ekstremistično in totalitarno usmerjenim skupinam. Pa tako se trudijo za nasprotno! Tiste na drugem bregu, se pravi neekstremistične in demokratske, pa da so zoper tako prednostno obravnavanje šibkejših. Spet žaljivo. Narobe svet!

Vsaj v Evropski uniji se dobro ve, katere so totalitarno usmerjene skupine (gibanja, stranke, vlade …), s katerimi imajo v Bruslju vse več težav, saj so črne ovce v njenem demokratskem delovanju. Ne nosilci demokracije! Med takimi je ena vlada, ki diskriminatorno vse bolj omejuje neodvisne medije, noče izpustiti iz rok odločanja sodnikov v sodstvu, ne želi prikazati namenov porabe milijard evrov neprovratnih evropskih sredstev, egoistično noče videti Ukrajine v EU (ker bi sama dobivala manj od EU), vse bolj očitno je na strani agresorja v rusko-ukrajinski vojni … In ta(ka) vlada in njen predsednik naj bi bili (po piscu) zoper vsako diskriminacijo, saj da to ruši enega od temeljev demokratične družbe?! Halo?!

Za pisca osebno v ZDA neke skupine prebivalstva, že stoletja namenoma potisnjene na obrobje družbe, danes ne bi smele imeti prednosti pri vpisu v šole. In bo »izredno vesel«, če bo predsednik Trump odpravil kakršnokoli diskriminacijo »na ameriških univerzah tako pri vpisu študentov kot pri nastavitvah profesorjev«.

Po tej sprevrženi logiki ne bi smelo biti pozitivne diskriminacije niti pri štipendijah (za študente iz manj premožnih družin, s podeželja …), neprofitnih stanovanjih (za mlade, manj premožne družine, invalide), trgovinskih popustih, brezplačnem javnem prevozu (za upokojence), parkirnih mestih, sedežih v avtobusih … (za invalide), zaščiti narodnostnih manjšin (denimo za slovenske v Avstriji, Italiji, na Madžarskem) …

Naš nekdanji (po piscu) »totalitarni komunistični režim« je prek bank (ekstremistično?) delil mladim družinam ugodne stanovanjske kredite, kar je po tem piscu očitno diskriminacija.

Celo v starodavni azijski igri s kamenčki go ima slabši igralec nekaj (začetnih potez) prednosti, v smučarskih skokih tisti v manj ugodnih vremenskih razmerah …

Bi tudi EU ne smela deliti milijarde evrov nepovratnih finančnih sredstev manj razvitim članicam? Denimo Sloveniji? Sploh pa Madžarski.

Bi pa (zaman?) pričakovali ogorčenje pisca nad (negativno?) diskriminacijo v totalitarni habsburški deželi Kranjski, ko se dejansko nihče ni drznil izreči za ateista, saj tako ni mogel do službe niti do skromne postelje v ljubljanski hiralnici na Dolenjski cesti v Ljubljani.

Ali da imajo pri mašah (zlasti ob TV-prenosih) totalno diskriminacijsko prednost v prvih vrstah ugledneži, vplivneži, donatorji …, nikakor ne (ekstremistično) demokratski ali versko živeči.

Za povrhu se ugledneži z nebes praviloma diskriminacijsko prikazujejo le obrobnim skupinam (pastirčki, revni …).

Samo nas, mulce brez pare v žepu, pa je pred desetletji »gospod Koro« na starem bežigrajskem stadionu diskriminatorno spuščal notri brez vstopnice. Ni bil ne ekstremist ne totalitarec.

Igor Mravlja, Ljubljana