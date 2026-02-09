Govorimo, da imamo demokracijo. V takšni družbi ima vsakdo, prvi avtor, pravico in možnost javno izraziti svoje mnenje, svoja stališča. Ker bi tega bilo preveč, mora drugi avtor, oporečnik, v razumnem času imeti možnost v istem sredstvu javnega obveščanja, v enaki rubriki izraziti kritiko slabega, slabo utemeljenega, škodljivega, izjav prvega avtorja. Za takšna izjavljanja so nujni napor, znanje, vednost, požrtvovalnost, samokritičnost, poštenost, zadostna mera vsega tega in še kaj. Naša demokracija marsikdaj ni takšna. Tudi s takšnim javnim komuniciranjem bi naša družba napredovala, na daljši rok nas ne bi prehitevale druge dežele, kar naša javnost tudi že opaža.

Demokracija je precej širši pojem, a dostopnost utemeljene javne kritike je med osnovnimi pogoji obstoja takšnih odnosov. Tudi tisti, ki veliko govorijo in malo povedo ali zavajajo, bi bili večinoma utišani. Menda je W. L. S. Churchill izrekel, da ima državnik v mislih sledečih sto let, politik čas do naslednjih volitev, pojma politikant pa menda ni poznal. Je še v času vojne tudi ugotavljal, da če želiš, da problem v razumnem času ne bo rešen, ustanovi komisijo – pri nas so tudi že brez komisij v tem vedno zelo učinkoviti številni posamezniki, (ne)uradniki, z zgledom, razumevanjem in potuho višjih izvoljenih.

Zakone in uredbe se na hitro sprejema, za popravljanje se zaplete in zmanjka volje ter zmogljivosti. Sedanja zakonodaja je tudi za strokovnjaka preobsežna, nova s preteklim neusklajena, da tega »tudi kočijaž Marije Terezije niti prelistati, kaj šele razumeti, ne bi mogel«.

***

Marijan Koželj, Ljubljana.

