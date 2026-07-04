Nasa je v slepi ulici pri Artemis 3

Članek predstavlja sanje Nase v brezizhodni situaciji. Ne samo, da ne bo naslednjega leta misije Artemis 3, vprašljiv je tudi ameriški pristanek na Luni pred koncem desetletja. Vse bolj verjetno je, da jo bo prehitela Kitajska.

Nasa je pri povratku ljudi na Luno stavila na Muska in njegov pristajalnik HLS (Human Landing System), zato ga je na razpisu leta 2021 izbrala za pristanek na Luni. HLS dolžine 52 m in premera 9 m bo kar druga stopnja nosilke SuperHeavy/starship. Nekaj zmede prinaša včasih poimenovanje te dvostopenjske nosilke z imenom starship, torej z enakim, kot ga ima njena druga stopnja. HLS za razliko od druge stopnje pri misijah v Zemljini orbiti ne bo imel toplotne zaščite, saj Luna nima atmosfere, ki bi ladjo pri spustu segrela.

Konkurenčno ponudbo, Bezosov pristajalnik Blue Moon, je Nasa izbrala šele leta 2023. Ocenila je, da morda ne bi bilo slabo imeti še eno železje v ognju, če Musku ne bi uspelo. Blue Moon je za razliko od HLS visok vsega 16 m in ima 6 metrov v premeru. Za primerjavo: Lunarni modul v programu Apollo je bil visok 7 m in imel premer 4,2 metra.

Izbira Muska na prvem razpisu je bila logična. Takrat Bezos še ni imel niti rakete, ki bi lahko ponesla satelit v Zemljino orbito, kaj šele dlje, Musk pa je že rutinsko vračal prvo stopnjo nosilke Falcon 9 na Zemljo po dostavi satelitov v Zemljino orbito. Drugi razlog za tako izbiro je bila Muskova zaveza, da bo v projekt tudi sam vložil več milijard.

Dokaj pozno, šele letos, je Nasa dojela, da Muskov HLS ne pije vode. Za Muskove cilje, kot so gradnja Lunarne postaje in poleti dlje od Lune, je, zaradi velike koristne mase, njegova uporaba smiselna, za vrnitev ljudi na Luno pa povsem neprimerna. SuperHeavy/starship bo res lahko ponesla več kot 100 ton na Lunino površino, vendar bo zaradi svoje velike mase potrošila vse svoje gorivo za dvig v Zemljino orbito. Brez polnjenja v njej z gorivom ne bo mogla dalje, proti Luni.

Za en sam polet proti Luni in pristanek na njej bi zahtevala v Zemljini orbiti več kot deset polnjenj z gorivom in za vsako od njih bi morala poleteti ogromna SuperHeavy/starship. Dodatna težava je, da polnjenja z gorivom v orbiti še nikoli ni nihče poskusil.

Bralec, ki ga zadeva natančneje zanima, bo našel dodatna pojasnila v mojih člankih Težave programa Artemis v januarski in februarski številki revije Življenje in tehnika.

Nasa dvomi tako v varen pristanek HLS kot v uporabo dvigala za izhod iz njega na Lunino površino in vrnitev z nje. Zaradi razmerja med višino in premerom skoraj 6:1 se bo smel HLS pri spustu na razgibano površino na Luninem južnem polu nagniti za največ 8 stopinj. Pri večjem nagibu se bo prekucnil. Pri Lunarnem modulu v programu Apollo zaradi razmerja, nižjega od 2:1, tega problema ni bilo.

Zaradi višine HLS, primerljive z višino petnajstnadstropne zgradbe, se bodo morali astronavti z vrha plovila spustiti na Lunino površino z dvigalom, podobnim, kot jih imamo v stanovanjskih blokih. Če bi se dvigalo pokvarilo ob sicer uspešnem pristanku, astronavti ne bi mogli na Lunino površino, če bi se pa pri vračanju z njene površine, bi ostali na Luni.

Zaradi teh pomanjkljivosti in vse večjih zamud pri usposobitvi nosilke HLS za zahtevne naloge (ta doslej še ni poletela v orbito) je Nasa začela verjeti, da bi lahko dosegla Luno v letu 2028 samo s pristajalnikom Blue Moon. Kljub temu je sklenila, da Musku še da priložnost s tem, da v misiji Artemis 3 še ne bo pristala na Luni, ampak bo raje v Zemljini orbiti vadila spajanje Oriona z enim ali z obema pristajalnikoma.

Za prvi pristanek ljudi na Luni po letu 1972 bodo izbrali tistega, ki bo usposobljen za pristanek in bo v Zemljini orbiti uspešno opravil vse teste. Verjetnost, da bi bil do naslednjega leta kateri od obeh pripravljen za vaje spajanja v Zemljini orbiti, je zanemarljiva. To ne bo niti do nedavnega tihi favorit v tekmi – Blue Moon. Eksplozija njegove nosilke New Glenn na startni ploščadi med statičnim preizkusom raketnih motorjev 28. maja letos je dokončno razblinila tudi to upanje. Randy Bresnik bo moral še nekaj let počakati.

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mag. Ivan Ketiš. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.