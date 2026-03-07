Naše zdravstvo je boljše, kot si mislimo

Naše zdravstvo je odlično, čeprav se zavedam, da so v našem javnem zdravstvu problemi s čakalnimi vrstami in pomanjkanjem osebnih zdravnikov, vendar imajo podobne probleme vse evropske države. To velja tudi za sosednjo Italijo, ki ima precej podoben sistem javnega zdravstva.

V Červinjanu (Cervignano del Friuli) imamo prijatelje, ki nam o tem marsikaj povedo. Pravijo, da je na področju Vidma (Udine) in okolice okrog 30.000 ljudi brez osebnega zdravnika. Naša prijateljica se je novembra 2024 po nasvetu osebne zdravnice naročila na ginekološki pregled in dobila termin za januar.

Ko se je pri kolegici pohvalila, kako hitro bo prišla na vrsto, ji je ta rekla, naj ji pokaže potrdilo, kjer pa je pisalo, da to ni januar 2025, temveč januar 2026, ko je bila letos dejansko na pregledu. Zaradi pomanjkanja osebnih zdravnikov ustanavljajo v Červinjanu nekakšen zdravstveni dom (Casa della Communita), ki bo odprt 24 ur na dan za tiste brez osebnega zdravnika.

Navajam dobre izkušnje z zdravstvom v naši družini. Dne 26. 2. 2026 sem se na osnovi napotnice svoje zdravnice (s stopnjo nujnosti zelo hitro) v bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici naročil na pregled z magnetno resonanco. Rekli so mi, da bom sprejet v drugi polovici junija, že naslednji dan pa sem dobil sms-sporočilo, da bom sprejet že 16. aprila letos.

Moja žena ima težave z alergijo. Zdravnica ji je dala napotnico (pod zelo hitro) in dermatologinja jo je naročila čez en mesec. Ker se je stanje poslabšalo, je dobila novo napotnico in še isti dan je bila pri dermatologinji. Žena je nato naslednji dan sporočila dermatologinji, da prvo napotnico stornira, za kar ji je bila zelo hvaležna.

Aldo Vuga, Nova Gorica.

