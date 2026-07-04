Naserjev mir sredi zapora

Pred očmi imam podobo deklice med ruševinami. Objokana in prestrašena zre v objektiv. Le ena izmed neštetih fotografij vojnega uničenja. Ob tem se spominjam besed papeža Frančiška: »Prenehajte, bratje. Tako vas Boga prosim.« Novinarka Vesna Milek v članku Ljubi svojega bližnjega? opisuje srečanje s Palestincem Naserjem.

V izraelskem zaporu je našel mir. Spoznal je, kdo je. V vsej nečlovečnosti je postal človek in zato je hvaležen. Spoznal je, da so Mojzes, Jezus in Mohamed učili isto: Ne stori drugemu ničesar, česar si ne želiš, da bi storili tebi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Ni ljubezni brez odpuščanja in ni odpuščanja brez ljubezni. Ne odpuščanja, ki bi izbrisalo odgovornost storilca ali odreklo pravico žrtvi, temveč odpuščanja, ki izvira iz notranjega miru. Iz tistega miru, ki ga je v izraelskem zaporu našel Naser. Takšno odpuščanje ne opravičuje zla, ampak človeka osvobaja sovraštva.

Ne zato, ker bi storilec to zaslužil, temveč zato, ker človek, ki je našel mir v sebi, ne dovoli več, da bi njegovo življenje vodilo sovraštvo. Naser je našel mir ne zato, ker bi bile okoliščine ugodne, temveč njim navkljub. Martin Luther King ml. je v knjigi Strength to Love (Moč ljubezni) zapisal: »Odpuščanje ni občasno dejanje, je trajna drža.« Zapisal je tudi: »Tema ne more pregnati teme; to zmore le svetloba. Sovraštvo ne more pregnati sovraštva; to zmore le ljubezen.«

Ni trenutka, v katerem bi lahko rekli: »Odpustil sem.« Vsak dan znova se odločamo, ali bomo ljubili, ali bomo čutili sočutje, ali bomo ohranili notranji mir in ali bomo odpustili.

Kot je zapisala Vesna Milek, verjame, da je Bog sočutje in ljubezen. In ne bo dovolila, da bi ji to vero kdo vzel.

Ni bistvo v pripadnosti kateri koli religiji. Bistvo je v spoznavanju lastne človečnosti in v prepoznavanju, da v sebi nosimo tisto najplemenitejše: ljubezen, sočutje, dobroto, spoštovanje in razumevanje. Več je poti, ki vodijo do istega cilja.

In čeprav se včasih zdi, da smo se od tega nepovratno oddaljili, nas Naser spominja, da človečnosti ni mogoče uničiti. Dokler bo človek, bo tudi človečnost. Na svetu je nešteto Naserjev. So kakor rahel dašek vetra, ki zaveje nad razžarjeno zemljo. Morda je to le trenutek, a je neizmerno pomemben.

Morda prav zato ob objemu Naserja pritečejo solze. In morda zato tudi bralcu stopijo v oči. Ker je nekaj globoko v nas prepoznalo resnico, da ljubezen, dobrota in sočutje niso nikoli dokončno premagani. Da v človeku obstaja nekaj, česar nobena vojna, nobeno sovraštvo in nobeno nasilje ne morejo uničiti.

In na koncu ostane vprašanje, ki ni namenjeno svetu, temveč vsakemu izmed nas: Ali sem tudi jaz postal človek?

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Sandra Cico. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.