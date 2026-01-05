Nasilje je med nami na vseh stopnjah, kar se odraža v službah in celo v družinah med otroki, nad ženskami in celo do starejših in onemoglih. Težje poškodbe je dobil celo voznik avtobusa, ki je opravljal svoje zahtevno delo ob sedanjih zagatah v prometu. Nerazumljivo je nasilje med mladoletniki vseh narodnosti in izobrazbe. Kako naj razumemo nasilje, ko na železniške tire ponoči neznanci navlečejo predmete, da bi se iztiril potniški vlak, kar povzroči veliko škodo in zamude, lahko pa tudi žrtve med potniki. Nerazumljivi so tudi namerno podtaknjeni požari v različnih objektih.

Posebno pa je nasilje nad naravo, ki je posledica podnebnih sprememb ob dvigu temperature. Vendar ni ukrepov proti temu, pač pa se milijarde trošijo za proizvodnjo in preprodajo orožja vseh vrst. Saj divja po vsem svetu več deset vojn, kjer umirajo predvsem nedolžni ljudje ter se ruši, kar so ljudje zgradili v stoletjih.

Ob takih razmerah naj se ne čudimo, da je marsikje po svetu vedno več podpore nacifašizmu. Kar se nam ob tem obeta, pa je znano iz zgodovine ob prvi in drugi svetovni vojni.

***

mag. Janez Černač, Kočevje

