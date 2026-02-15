Naslednja vlada bo morala razrešiti vse gordijske vozle

Evropski komisar za obrambo in vesolje Andrius Kubilius je povedal, da evropski dokument obrambne pripravljenosti 2030 omenja zavezo držav k zvišanju obrambnih izdatkov do leta 2035 na 3,5 odstotka obrambnih izdatkov.

Te spremembe bo potrebno v slovenskih strateških dokumentih še opredeliti, saj trenutno veljavna resolucija določa 3 odstotke. Na FDV je omenil, da so se vojaške potrebe zavezništva podvojile. Slovenija ima poleg finančnih težavo tudi s kadrovskimi viri.

Obiskal je tudi ministrstvo za obrambo in podal kritiko dosedanjega dela. Januarja letos se je minister za obrambo pohvalil, da imamo pozitiven trend naraščanja kadrovske sestave Slovenske vojske (SV) in da je povečana za 260 pripadnikov. In res je 5. januarja letos na straneh ministrstva možno prebrati, da smo imeli 30. decembra lani 7.592 pripadnikov, od tega 6.276 pripadnikov stalne sestave, ki so ključni za delovanje vojske. Danes lahko na spletnih straneh SV preberemo, da ima januarja letos 7.490 pripadnikov, od tega 6.161 pripadnikov stalne sestave, katerim so pridodali 189 pogodbenih rezervistov.

Poklicnih pripadnikov in pripadnikov mirnodobne sestave je manj. Ta trend je v vojaškem smislu izredno problematičen in zahteva ob novem obsegu SV uvedbo izrednih razmer. Srednjeročni obrambni načrt namreč predvideva ukrepanje, če številka pade pod 7.500 šele v letu 2027. V nasprotnem primeru bomo ponovno brali oceno negativne pripravljenosti za delovanje v vojni in modernizaciji SV.

Število dopolnilnih sil se je povečalo za več kot desetkrat, s 3.000 na 30.000 pripadnikov. Te sile že jemljejo delež poklicnih pripadnikov, objektov, skladišč, programov urjenja in ostalo. Prav tako bo z ostalimi zmogljivostmi (logistika, transport, komunikacije, zagotovitev delovanja), ki bodo zasedene ali bodo morale biti povečane na račun manevrskih enot. Vse to v trenutku, ko se pripravljamo na sprejem novih tehničnih sistemov bojne in dvojne uporabe v SV.

Res je, da kupujemo pretežno transportne zmogljivosti, kot so letala, helikopterji in terenska transportna vozila, in zamenjujemo sistem ognjene podpore iz vlečnega v samovoznega, slabo zaščitenega ter pehotno oborožitev, vendar je vsota sprememb ogromna. Samo upamo lahko, da nismo kupovali transportnih vozil za dopolnilne sile. Te spremembe bo vojska naslavljala z zmanjšano poklicno sestavo.

Kakšno dediščino je zapustil prejšnji načelnik generalštaba novemu, bomo videli ob prihodu prvih novih sistemov. Pozitiven trend predstavlja število štipendistov, ki pa bodo sistemu lahko pomagali čez dvajset let, ko bodo imeli ustrezna znanja in izkušnje. Potem ko bo prvi vojak poročal poveljnici obrambnih sil, bo zavezništvo podalo svojo presojo stanja na obrambnem področju.

Do sedaj je bila javnost seznanjena. Upajmo, da bo letos tudi tako. Ob takšni zmedi obrambne, varnostne in zunanje politike bi bilo nujno področje odpornosti preseliti iz obrambnega resorja. To pomeni, da bo morala naslednja vlada razrešiti vse naštete gordijske vozle, če bomo želeli biti konstruktiven in verodostojen partner v Evropi, kakršnakoli že bo.

Ivan Mikuž, Ljubljana