Navajanje lažne izobrazbe pri volitvah je enako športnemu dopingu

Poslanec Mijić je ob svoji kandidaturi navajal izobrazbo, ki je nima, in je torej zavajal volivce.
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Ne potrebujemo spremembe volilne zakonodaje, pač pa le malo zdravega razuma. FOTO: Voranc Vogel
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Prof. dr. Miran Mihelčič v dolgem razmišljanju poudarja, da je v zreli demokraciji nujno opredeliti možnost odpoklica poslanca. Mihelčič rešitev vidi v uveljavitvi dvokrožnega kombiniranega volilnega sistema. Načelno se z njim strinjam in njegov predlog je morda utemeljen, ni pa realen.
Sprememba volilnega sistema zahteva spremembo ustave in zato dvotretjinsko večino v državnem zboru. Ker bi vodstva političnih strank s tako spremembo volilnega sistema izgubila velik del svoje moči, lahko močno dvomimo, da se bo to res zgodilo. Zanesljivo se to ne bo zgodilo v mandatu tega sklica državnega zbora.
Ko se kot volivec odločam, komu bom namenil svoj glas, je izobrazba ...
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