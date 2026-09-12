Navajanje lažne izobrazbe pri volitvah je enako športnemu dopingu

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Prof. dr. Miran Mihelčič v dolgem razmišljanju poudarja, da je v zreli demokraciji nujno opredeliti možnost odpoklica poslanca. Mihelčič rešitev vidi v uveljavitvi dvokrožnega kombiniranega volilnega sistema. Načelno se z njim strinjam in njegov predlog je morda utemeljen, ni pa realen. Sprememba volilnega sistema zahteva spremembo ustave in zato dvotretjinsko večino v državnem zboru. Ker bi vodstva političnih strank s tako spremembo volilnega sistema izgubila velik del svoje moči, lahko močno dvomimo, da se bo to res zgodilo. Zanesljivo se to ne bo zgodilo v mandatu tega sklica državnega zbora. Ko se kot volivec odločam, komu bom namenil svoj glas, je izobrazba ...